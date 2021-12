Urșii nu sunt doar de pluș

Share



După lungi dezbateri, efortul comun al celor care ne-am confruntat cu tragediile provocate de urșii agresivi are finalitate.

Am participat și la ședința de consultări de la Ministerul Mediului și la dezbaterea națională privind victimele atacurilor de ursi, pentru că, din nefericire și județul Mureș este pe lista zonelor unde urșii au provocat pagube materiale însemnate și victime umane.

În calitate de for decizional, Camera Deputaților a aprobat astăzi proiectul de lege care are ca obiect de reglementare aprobarea modalităţilor de intervenţie imediată, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora prin alungare, capturare, tranchilizare şi relocare sau extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţiei.

O actualizare extrem de importantă a cadrului legislativ, deși a fost nevoie de prea multe ori să fie pusă în pericol viața oamenilor ca să ne convingem într-un final că situația este gravă și că trebuie luate măsuri. Dar, vorba proverbului, mai bine mai târziu decât niciodată.

Dumitrița GLIGA, deputat PSD