INTERVIU. Telefoane pentru semnalarea cazurilor de abuz asupra copiilor din Mureș

Pandemia a accentuat numărul cazurilor de abuz asupra copilului, doar anul trecut au fost înregistrate în județul Mureș peste 870 de cazuri de abuz, cele mai multe fiind neglijare, urmate de abuz sexual, fizic, exploatare prin comiterea de infracțiuni, respectiv cerșetorie, dar și abuz emoțional și exploatare sexuală. Situațiile de abuz din județul Mureș, indiferent că există doar o suspiciune, sunt încurajate să fie raportate la Telefonul Copilului 0800800883 și din acest an și la numărul unic gratuit 119.

Cele două numere de telefon vor funcționa în paralel pentru o perioadă de timp, potrivit directorului general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, Elida Deak. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Elida Deak a oferit mai multe detalii despre proiectul numărului unic pentru semnalarea situațiilor de abuz, dar și importanța intervenției specialiștilor pentru consilierea victimelor copii și a serviciilor acordate acestora.

Reporter: La nivel național s-a lansat numărul unic 119 pentru semnalarea cazurilor de abuz la copii. În județul Mureș funcționează deja, de câțiva ani, un alt număr de telefon, Telefonul Copilului, având același obiectiv. Cum va fi făcută implementarea numărului unic la nivelul județului Mureș?

Elida Deak: În contextul consecințelor date de pandemia COVID-19 și din cauza creșterii numărului de cazuri de violență domestică, inclusiv a prezenței excesive a copiilor în mediul online, Guvernul României a dezvoltat un Program Național de suport destinat copiilor, numit ”Din grijă pentru copii”, pentru a asigura nevoile emoționale ale copiilor și pentru a preveni și combate violența asupra copiilor în mediul familial, dar și online. Proiectul a început la finalul anului 2021 și a constat în dotarea serviciior noastre de urgență cu echipament care să asigure înregistrarea acestor sesizări raportate prin telefonul unic 119 și asigurarea unei consilieri de specialitate către copiii care necesită astfel de servicii. La nivelul județului Mureș noi am avut Telverde Telefonul Copilului, 0800800883, pe care l-am transformat și adaptat acestui program pentru funcționarea numărului unic 119.

Pe de altă parte, pentru a asigura serviciile de consiliere au fost desemnate persoanele responsabile din cadrul Serviciului de intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic și migrare, telefonul copilului care asigură preluarea acestor apeluri non stop la telefonul 119 și asigură consilierea telefonică a copiilor la acest call center și evaluarea în teren a cazurilor prin echipa mobilă, formată din asistenți sociali și psihologi, unde cu ajutorul poliției putem să facem evaluările specifice în cazurile de abuz.

Telefonul 119 este destinat tuturor situațiilor de urgență care implică copiii și care necesită anumite servicii. În completarea acestor componente noi, la nivelul DGASPC Mureș, am luat inițiativa de a implica și un serviciu de consiliere și sprijin pentru copii și părinți. În luna decembrie 2021 acesta a fost avizat favorabil în Consiliul Director urmând să aibă loc aprobarea lui de către Consiliul Județean Mureș tocmai pentru a completa paleta de servicii necesare copiilor din județul nostru, copii care sunt în dificultate la un moment dat și care necesită servicii de suport de specialitate.

În paralel funcționează acum și numărul Telverde 0800800883 și 119 până ce opinia publică va fi informată și va cunoaște acest număr 119 tocmai pentru a trece de la sistemul vechi în care preluăm sesizările și sistemul nou în care ele se vor prelua și înregistra.

Rep: Există un orizont de timp, o perioadă în care cele două numere de telefon vor funcționa în paralel?

E.D.: Cel puțin în acest an va fi necesar să funcționeze în paralel întrucât numărul 0800800883, Telefonul Copilului din județul Mureș, a fost cunoscut și funcțional din 2015 încoace și este cunoscut la nivel de județ atât de către specialiști, cât și de către opinia publică. În momentul de față Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții realizează promovarea la nivel național, dar și noi am început să facem promovarea la nivel local și vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat mass mediei din județ.

Rep.: De la momentul în care s-a implementat Telefonul Copilului în județul Mureș, din 2015 până în prezent, ce impact a avut pentru managementului cazurilor de abuz asupra copiilor?

E.D.: În primul rând orice persoană poate să sesizeze o situație de dificultate a unui copil care necesită intervenție de urgență, adică viața copilului este în pericol. Așa definim o stare de risc a copilului. Acest lucru trebuie sesizat de către orice persoană, indiferent că este vorba de autorități- și avem o colaborare bună cu serviciile de sănătate, poliție, asistența socială din primării. Pe de altă parte chiar copiii pot sesiza, dar și orice persoană-vecin, rudă. Chiar dacă este o suspiciune de abuz, de neglijare, aceasta este important să fie evaluată pentru că este posibil ca, într-adevăr, copilul să sufere și cineva specializat să facă o evaluare și să confirme sau infirme dacă este vorba de o neglijare sau abuz asupra copilului.

Din 2015, de când funcționează Telefonul Copilului, am avut și situații de neglijare a copilului care în urma evaluării ne-au ajutat atât pe noi, cât și autoritatea locală, în speță primăriile, să poată fi dezvoltate mai multe servicii de zi pentru copii sau centre de consiliere pentru părinți, prin care să sprijine copiii în a preveni abandonul școlar, de exemplu, sau a preveni anumite comportamente abuzive. Pe partea aceasta s-a accentuat identificarea situațiilor în care ajung copiii, dar și identificarea soluțiilor. Acolo unde am identificat și s-au confirmat situațiile de abuz am avut copii care au rămas în familia naturală, dar cu oferire de servicii. Spre exemplu, un partener serios pentru Direcție a fost Organizația Salvați Copiii, care a consiliat copiii victime a abuzurilor, în special cele sexuale. Este extrem de important ca o victimă să poată beneficia de astfel de servicii psihologice. Am avut situații de copii care au necesitat și protecție specială în sensul internării într-un serviciu social care aparține fie de DGASPC, fie de către o organizație nonguvernamentală și acolo să primească toate acele servicii de asistență medicală, psihologică, servicii educaționale, pe lângă cazare, masă.

Rep.: A favorizat pandemia accentuarea situațiilor de abuz în rândul copiilor?

E.D.: De la începutul pandemiei a crescut numărul cazurilor de care avem cunoștință și pe care le-am evaluat și multe dintre ele s-au și confirmat. Pot să spun că au crescut în ultimii doi ani numărul cazurilor de infracțiuni sexuale a căror victime sunt minorele, am avut 79 de fete pe care le-am asistat prin psihologii noștri pe parcursul cercetării penale. Și vorbim și de scăderea vârstei la care se întâmplă astfel de abuzuri. Din păcate, există acest fenomen, a existat și în ultimul an este în creștere. Consider că Telefonul Copilului ne-a ajutat să cunoaștem situațiile și să putem interveni, dar nu doar să intervenim atunci când deja s-a produs abuzul, ci am putut să prevenim și alte situații, și mă refer la faptul că acolo unde este o familie numeroasă și apare lipsa părintelui sau a ambilor părinți crește riscul de a se întâmpla o neglijare sau un abuz. În familiile unde părinții își pierd locul de muncă sau își pierd locuința viața copiilor se schimbă și necesită, pe lângă prestațiile pe care autoritatea locală le acordă, și servicii de zi. De aceea, noi insistăm și sprijinim colegii din primării să dezvolte astfel de servicii care, într-adevăr, pot să prevină. În ultimii ani, prin Echipa Locală Intersectorială, formată din 19 instituții și ONG-uri, pe care noi o coordonăm, am derulat foarte multe campanii pe prevenirea violenței, prevenirea consumului de alcool, droguri și tutun la tineri și în perioada 2021-2022 avem proiecte care se adresează mai țintit pe fenomenul gravidelor minore, care, de asemenea, este o situație de abuz. Vorbim de infracțiuni sexuale cu victime minore, tinere cu sarcini nedorite și în ultimii ani avem copii care sunt părăsiți după naștere de către mamele minore. Avem mai multe proiecte pe care le-am derulat și proiecte în derulare astfel încât să atingem mai în profunzime toate cauzele care duc la abuzuri asupra copiilor, indiferent că vorbim de un abuz emoțional, fizic sau social.

Rep: Cele mai multe situații de abuz au avut loc în mediul rural, conform statisticilor.

E.D.: Cele mai multe situații de abuz au loc în familie, asta ne arată și studiile care s-au făcut, dar în mediul rural sunt mai multe situații de abuz. Sunt situații în care vorbim de grupuri de frați care sunt abandonați, care rămân singuri în casă, este o situație de neglijare gravă. Au fost mai multe evenimente de-a lungul timpului în care copiii au fost părăsiți, în special cei cu o anumită problemă de sănătate. Ajung să aibă nevoie de servicii speciale pe care le putem oferi noi sau fundațiile cu care conlucrăm îndeaproape.

Ne preocupă și ne implicăm atât în partea de intervenție, care este strict în atribuția noastră, dar ne implicăm și în a sprijini primăriile care au obligația să prevină prin serviciile de zi. Sunt unități unde există servicii de zi și primarii au înțeles ce rol au aceste servicii sociale, că nu este suficientă prestația socială, acel ajutor financiar, ce se acordă lunar familiei cu copii, ci ea necesită să fie însoțită de un serviciu social, fie că este o informare de către un asistent social, fie că este o consiliere de către un psiholog sau o mediere a relațiilor. În pandemie au existat foarte multe situații de violență domestică, care ar fi necesitat o mediere a relațiilor dintre soți-conflictele au loc pe fondul consumului de alcool sau lipsa locului de muncă, au fost multe persoane întoarse din străinătate ce au rămas fără un loc de muncă.

Rep.: Spuneați că există primării unde s-a înțeles nevoia de a fi înființate servicii de zi. Au fost făcute recomandări tuturor primăriilor?

E.D.: Cu siguranță am făcut recomandări pentru a menține serviciile de zi existente. Există comunități care au înțeles importanța lor și care au dezvoltat astfel de servicii care prin educarea copilului, menținerea lui în centru de zi asigură continuarea studiilor copilului, asigură o școală a părinților, o informare și educare pe anumite teme-cum să ne creștem copilul, ce înseamnă abuz asupra copilului, ce drepturi are copilul, ce obligații am eu, ca părinte, ce nevoi are copilul, cât de importantă este educația, de ce să meargă copilul la școală.

Statistici îngrijorătoare

Un număr de 871 de cazuri de abuz asupra copilului au fost sesizate anul trecut, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, la Telefonul Copilului, 0800800883, dintre care 314 din mediul urban și 557 din mediul rural. Pentru un număr de 109 cazuri s-a dispus urmărirea penală a agresorului, iar 58 de copii au fost preluați cu măsura de protecție în regim de urgență în serviciile specializate ale DGASPC Mureș. Un număr de 79 de copii au avut nevoie de asistență psihologică pe parcursul cercetării penale în cazul infracțiunilor de natură sexuală.

Din totalul celor 871 de copii abuzați (385 de băieți și 486 de fete) 734 au fost neglijați, 56 au fost abuzați sexual, 27 au fost abuzați fizic, 27 au fost obligați să cerșească, 19 copii au fost abuzați emoțional, 7 au fost supuși exploatării sexuale, iar unul a fost suspus exploatării prin muncă.

A consemnat Arina TOTH