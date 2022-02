Proiecte noi pentru comunitatea din Chibed

Share



Aleșii locali ai comunei Chibed au aprobat recent, în data de 10 februarie, bugetul local al comunei Chibed pe anul 2022, după cum urmează: 3.340.000 de lei la categoria ”Venituri” și 3.970.000 de lei la categoria ”Cheltuieli”.

De la Infrastructură la Educație

La categoria ”Venituri”, suma de 3.340.000 de lei este defalcată astfel: 2.359.000 de lei – prelevări din bugetul de stat, 841.000 de lei – venituri proprii și 140.000 de lei – subvenţii de la alte bugete.

”Din cei 3,9 milioane de lei ne vom concentra să realizăm investiții. Avem foarte multe proiecte care trebuie derulate în acest an și în 2023. Dintre ele, amintesc proiectele depuse prin intermediul Programului de Investiții ”Anghel Saligny”, care vizează reabilitarea străzilor din comună, în două etape. Acestea au o valoare de aproximativ 14 milioane de lei. Un alt proiect vizează sala de sport de la Școala Gimnazială ”Matyus Istvan” din Chibed. E un proiect prin Compania Națională de Investiții în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, aș aminti și alte proiecte cum sunt modernizarea iluminatului public stradal în comuna Chibed, prin Fondul de Mediu, în valoare de 638.960 de lei. Mai avem un proiect de creștere a eficienței energetică și gestionare inteligentă a energiei în clădirea Primăriei comunei Chibed, în valoare de 3,6 milioane de lei. Pe lista proiectelor se află și repararea podului peste Târnava Mică situat în localitatea Chibed, în valoare de 5,1 milioane de lei, precum și asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale ”Matyus Istvan” din Chibed, pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-CoV-2, în valoare de 358.753 de lei. La fiecare proiect din bugetul local am alocat câte 100.000 de lei contribuție proprie, mai puțin la proiectul asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale ”Matyus Istvan” la care am alocat 30.000 de lei”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dósa Sándor, primarul comunei Chibed.

Totodată, primarul comunei Chibed a explicat că deficitul bugetar în sumă de 630.000 de lei va fi acoperit din excedentul bugetar al anilor precedenți.

”Bineînțeles, această sumă va fi utilizată numai la investiții”, a explicat Dósa Sándor.

În ceea ce privește cheltuielile estimate pentru acest an, remarcăm prezența în bugetul comunei Chibed a următoarelor sume: 1.270.000 de lei pentru cheltuieli de personal, 605.000 de lei pentru asigurări şi asistenţă socială, 362.000 de lei pentru învățământ și 82.000 de lei pentru cultură, recreere, religie și sport.

”Pentru toate instituțiile subordonate avem fonduri alocate din bugetul local pentru funcționarea acestora”, a subliniat Dósa Sándor.

Cheltuielile comunei Chibed:

– 1.780.000 de lei pentru “Autorităţi publice și acțiuni”, din care: 1.270.000 de lei pentru ”Cheltuieli de personal”, 370.000 de lei pentru ”Bunuri şi servicii”, 40.000 de lei pentru ”Transferuri de capital” și 100.000 de lei pentru ”Active nefinanciare.”

– 10.000 de lei pentru “Ordine publică şi siguranţă”, din care: 2.000 de lei pentru “Poliţie Locală” și 8.000 de lei pentru “Protecţie civilă și protecția contra incendiilor”.

– 362.000 de lei pentru “Învăţământ”, din care: 193.000 de lei pentru “Învăţământ preşcolar, primar, gimnazial” și 169.000 de lei pentru “Alte cheltuieli în domeniul învățământului”.

– 15.000 de lei pentru “Sănătate”, din care 15.000 de lei pentru “Servicii de sănătate publică”.

– 82.000 de lei pentru “Cultură, recreere şi religie”, din care: 71.000 de lei pentru “Cămine culturale” și 11.000 de lei pentru “Sport“.

– 605.000 de lei pentru “Asigurări şi asistenţă socială”, din care: 100.000 de lei pentru ”Cheltuieli de personal”, 75.000 de lei pentru ”Bunuri şi servicii” și 430.000 de lei pentru ”Asistență socială.”

– 260.000 de lei pentru “Locuinţe, servicii şi dezvoltare”, din care: 190.000 de lei pentru “Iluminat public şi electrificări” și 70.000 de lei pentru “Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale.

– 310.000 de lei pentru “Protecția mediului”, din care: 190.000 de lei pentru “Salubritate și gestiunea deșeurilor” și 120.000 de lei pentru ”Canalizarea și tratarea apelor reziduale”.

– 186.000 de lei pentru ”Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii”.

– 360.000 de lei pentru “Transporturi“, din care: 60.000 de lei pentru “Drumuri şi poduri“ și 300.000 de lei pentru ”Active nefinanciare.”

Alex TOTH