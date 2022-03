Noutăți despre Mureș Marathon 2022

Share



Aleșii județeni au aprobat luni, 28 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor culturale şi sociale de interes public judeţean pe parcursul anului 2022, iar în acest sens a fost aprobat un buget general de 4 milioane de lei.

Pe lista evenimentelor finanțate de către Consiliul Județean Mureș se află și Mureș Marathon, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediție, care va beneficia de un sprijin financiar în valoare de 10.000 de lei.

Competiția va fi organizată de Asociația ”Outdoor Experience” și se va desfășura în perioada 22-24 aprilie în Valea Mureșului.

”Proiectul propus are ca scop promovarea practicării de sporturi pe ape repezi – caiac, canoe, rafting. Numărul de participanți este în continuă creștere ajungând la o medie de 200 de persoane pe an, iar evenimentul a devenit internațional, la ultima ediție fiind participanți din Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Austria și Franța. Pentru ediția din acest an deja sunt anunțați participanți din țară și din străinătate, iar în vederea promovării evenimentului într-o măsură cât mai mare se dorește o diversificare a programului prin organizarea de seri culturaldistractive cu invitați artiști de muzică ușoară”, se precizează în descrierea evenimentului.

Potrivit aceleiași surse, prin acest eveniment ”Valea Mureșului a devenit o atracție turistică”, iar pentru cei pasionați de arta fotografică ”a devenit o ocazie de neratat.”

(Redacția)