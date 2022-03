Vizi Imre împreună cu Cristina Manoilă au gătit pentru refugiați

Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Cristinei Manoilă, aceasta a făcut cunoscut faptul că marți, 15 martie, a gătit împreună cu cântărețul Vizi Imre, 90 de porții de guiaș pentru refugiații din Ucraina cazați la Târgu Mureș, la Casa Tineretului și Casa de Oaspeți, dintre care jumătate au fost pentru copii.

,,Ce zi! Am gătit azi, împreună cu Vizi, 90 de porții de guiaș pentru refugiații din Ucraina cazați la Târgu Mureș, la Casa Tineretului și Casa de Oaspeți. Jumatate copii. N-am mai gătit o cantitate atât de mare niciodată. Mi-a fost frică de eșec. Dar zecile de “mulțumesc” rostite în ucrainiană, romană, engleză sau rusă au fost dovada că am făcut bine ce ne-am propus. O precizare, n-am gătit pentru mulțumiri, am gătit din suflet, din dorința sinceră de a ajuta. Vă îndemn să o faceți și voi, bucătari profesioniști sau amatori. Rupeți-vă câteva ore din timpul vostru și mergeți și ajutați. Facem și Liga Studenților care se ocupă de primirea refugiaților la Târgu Mureș, vă vor da toate detaliile de organizare”, a precizat Cristina Manoilă.

,,Mulțumim Petry – carne și mezeluri și Palas Market pentru ingredientele cu care am gătit!”, a mai precizat Cristina Manoilă.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Cristina Manoilă