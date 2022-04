SPECIAL. Fața nevăzută a războiului din Ucraina, prezentată de mureșenii Florin Dobrater și Răzvan Pop

Share



Jurnaliștii mureșeni Florin Dobrater și Răzvan Pop au efectuat, în perioada 24 – 27 martie, o nouă deplasare în Ucraina, țară invadată de Armata Rusiei în data de 24 februarie. Ca și la prima deplasare în Ucraina care a avut loc la începutul lunii martie, bravii jurnaliști de la postul de televiziune M9 TV Târgu Mureș și RP Media Production au avut un singur scop principal, respectiv să prezinte cealaltă față a războiului din țara vecină, nevăzută în mare parte de marile posturi de televiziune naționale din România.

Primari anonimi, dar eroi

Cei doi au intrat în Ucraina cu o mașină proprie prin Vama Siret și s-au deplasat către Cernăuți cu scopul de a cunoaște și de a intervieva cât mai mulți primari din zonele cu români din zonă.

”Prin intermediul fratelui meu, Lucian Dobrater, am cunoscut-o pe doamna Violeta Țăranu, primarul comunei Berchișești din județul Suceava și pe Elena Nandriș, fost primar în comuna Mahala și actual lider al respectivei comune din Ucraina. De la ce a pornit ideea? La televizor apare un singur primar ucrainean, primarul capitalei Kiev, Vitali Klitschko. De fapt, fiecare oraș și fiecare comună din Ucraina are câte un primar care poate lucrează mai mult decât primarul din Kiev deoarece vorbim de 4 milioane de refugiați care au trecut prin mâna lor. Fiecare localitate are centru de refugiați care e administrat de către Primărie. De o lună și ceva, acești primari dorm iepurește și fac o muncă deosebit de complexă, iar munca lor nu e băgată în seamă. La televizor vedem doar ”poc, poc!” Război înseamnă însă și multe alte chestii care nu se văd și nu se arată opiniei publice. Astfel, ne-am decis să mergem acolo, ca să îi prezentăm și pe ei”, a declarat Florin Dobrater, reprezentant al postul de televiziune M9 TV Târgu Mureș.

Lecție de unitate

Cei doi mureșeni au mărturisit că au fost realmente impresionați de unitatea demonstrată de comunitățile vizitate în deplasarea către Cernăuți.

”E vorba de solidaritate. Chiar dacă e la sute de kilometri de zona de conflict, primăria respectivă e solidară 100% cu ceea ce se întâmplă acolo. Ne-a spus doamna Nandriș că în Ținutul Herța sunt 77 de naționalități”, a afirmat Florin Dobrater.

”Predomină ucrainenii, rușii, românii și polonezii. Ideea e că până să vină războiul, între entii mai erau diferite clinciuri pentru limbă, școlarizare, dar după izbucnirea războiului aceste neînțelegeri minore nu mai există. Există o singură nație care luptă pentru a-și apăra țara. Războiul i-a unit foarte tare. De exemplu, în Mahala doamna Nandriș ne-a spus că nu ar putea să își părăsească localitatea. A întrebat o Florin dacă s-ar muta în România și a spus, printre lacrimi: ”Eu cum să plec de aici? Ăsta e pământul meu. Cum poți lua un copac cu rădăcină și să îl muți în altă parte? Așa nu mă pot muta nici eu, aici îmi sunt îngropați bunicii și străbunicii. Orice ar fi, nu-mi părăsesc pământul.” Sunt oameni care preferă să moară decât să plece de acolo. E incredibil cât de uniți pot să fie. A mai întrebat-o Florin dacă dorește să vorbească despre folosirea limbii române în școli și a răspuns că în aceste momente nu vrea să se plângă despre problemele lor, deoarece acum toți sunt împreună și luptă pentru aceeași cauză”, a povestit Răzvan Pop, jurnalist independent la RP Media Production.

”Pentru ei, e pământ sfânt românesc. Am întrebat-o dacă ei se consideră români și mi-a răspuns cu fermitate că ei sunt români. De fapt, sunt mai români decât foarte mulți români din România!”, a completat Florin Dobrater.

Schimb de suveniruri cu Poliția

Un alt episod emoționant s-a consumat în drum spre Cernăuți, când jurnaliștii mureșeni, care erau însoțiți de un translator, au făcut un scurt popas.

”În drum spre Cernăuți am oprit într-o benzinărie unde ne-am întâlnit cu o patrulă de Poliție. La început au fost puțin reticenți, în momentul în care au auzit că suntem români s-au schimbat și au început să fie mai zâmbitori. Ei realizează ce fac românii pentru ei, își dau seama că prima țară care a sărit în ajutorul lor a fost România”, a relatat Florin Dobrater, jurnalist cu state vechi în mass media românească, care are în CV și o experiență de corespondent de război din Irak.

”Am intrat în vorbă cu ei, i-am întrebat care e starea drumurilor. Polițistul avea pe umăr sigla lor, a patrulei. Mă uitam un pic insistent la ea și polițistul m-a întrebat dacă îmi place. Apoi mi-a dat-o mie, iar eu i-am dat la schimb un tricolor cu arici, care se lipește pe haine. A fost un moment extrem de emoționant”, și-a amintit Răzvan Pop, cunoscut opiniei publice din România și datorită activității sale artistice, fiind un apreciat solist de muzică populară.

Panică, alarme și baricade

Reprezentanții M9 TV Târgu Mureș și RP Media Production au povestit că spre deosebire de prima lor călătorie pe front, de data aceasta panica a fost omniprezentă în temerara expediție din Ucraina.

”Am prins alarme, mai ales în Cernăuți. Alarmele se dau la nivel de regiune, când apare un potențial pericol. Și prima dată au fost alarme, dar nu la această frecvență. Eram în Cernăuți, în mașină, când am auzit alarma. În circa 30 de secunde, toată lumea s-a adăpostit care pe unde putea: în ganguri, în magazine. Ne-am ascuns și noi. Lumea era foarte panicată, sunt alarme și ziua, și noaptea. Sunt mulți copii afectați”, a explicat Florin Dobrater.

”În plus, acum am văzut mult mai multe baricade. Făcute din bucăți mari de beton, iar în fața lor saci mulți de nisip. Sunt instalate în fiecare intrare în localități și la fiecare capăt de pod. Ziua nu prea are nimeni treabă cu tine, dar când se întunecă lângă ele sunt militari și civili înarmați care verifică persoanele care trec pe acolo. De data aceasta, am prins alarme și la Solotvino, adică foarte aproape de vama românească. Au început să sune alarmele și aproape de România, și aproape de Polonia”, a menționat Răzvan Pop.

”Niet telefon, niet video, niet foto”

Tot în Cernăuți, corespondenții speciali de război ”au făcut cunoștință” cu doi localnici ”cât un șifonier” care au interzis realizarea de fotografii și materiale video ca măsură de precauție împotriva eventualilor diversioniști ruși.

”În Cernăuți, la fiecare colț de stradă am văzut civili, grupați câte doi, foarte atenți la tot ceea ce era în jurul lor. Mașini, oameni, etc. Oamenii sunt foarte atenți la tot ceea ce mișcă în zona lor, ceea ce e și normal având în vedere diversiunea rusească de pe pământul ucrainean. În momentul în care ne aflam în fața Primăriei din Cernăuți, atât eu cât și Răzvan filmam cum se eliberează orașul la apariția alarmelor antiaeriene. Eu filmam către Primărie, Răzvan către parcul din fața Primăriei. La un moment dat, de nicăieri au apărut doi civili cât un șifonier, tatuați pe mâini, inclusiv pe degete, iar amândoi au mers țintit la Răzvan pe care l-au bătut pe spate și i-au spus: ”Niet telefon, niet video, niet foto.” Telefonul din mâna lui Răzvan s-a înmuiat instantaneu”, a rememorat Florin Dobrater.

Către Solotvino, via România

Temerarii mureșeni au ajuns în comuna Mahala, unde au discutat cu Elena Nadriș, considerată o personalitate cunoscută și apreciată într-un areal mare din Ucraina. Ulterior, cei doi jurnaliști au ajuns în alte localități ucrainene unde au realizat interviuri cu primari vorbitori de limbă română.

”Doamna Nandriș ne-a pus în legătură cu alți primari din zonă, cum ar fi cu primarul din localitățile Boian și Ostrița Herței, precum și cu un cetățean local, Badea Mitruță, care ne-a explicat istoria locului. Ideea era ca după ce mergem la toate primăriile, după două zile să ajungem la Solotvino prin Ucraina, pe la Ivano-Frankivsk. Primarul din Boian ne-a spus să nu alegem acel traseu întrucât din cauza Legii Marțiale instaurată în Ucraina Armata poate confisca orice autovehicul și ne putem trezi pietoni”, a rememorat Răzvan Pop.

”Am decis să nu riscăm să rămânem fără mașină, astfel încât ne-am întors de la Cernăuți la Siret, iar traseul către Solotvino a fost parcurs prin vama de la Sighetu Marmației. În paranteză, în ultima zi, duminică, în vamă am văzut, pe o platformă, un BMW X6 cu numere de Brașov, rechiziționat de către Armata Ucrainei”, a completat Florin Dobrater.

Primarii ucraineni, apolitici

Experiența ucraineană a însemnat și acumularea de cunoștințe noi pe plan administrativ, singurii jurnaliști locali români prezenți pe frontul din țara vecină aflând lucruri inedite despre modul în care funcționează primăriile din țara condusă de Volodimir Zelenski.

”În Ucraina primarii nu fac politică, sunt aleși independenți și consilierii locali muncesc benevol, pentru comunitate. Politicul nu are putere, primarii au puterea. La nivel de primării nu se face politică, se face doar administrație. Le-am povestit primariilor cu care am vorbit despre organizarea primăriilor din România și nu prea au înțeles cum poate funcționa așa ceva. Ar fi un model bun pentru România”, a fost de părere Florin Dobrater.

”Politica e doar la nivel înalt, atât. Consilierii locali nu sunt plătiți și se numesc deputați locali”, a spus și Răzvan Pop.

Suprizele din tancurile rusești

Mureșenii care s-au deplasat în Ucraina pentru a afla și relata despre lucruri mai puțin văzute la televizor au povestit un episod puțin cunoscut opiniei publice internaționale.

”Am aflat de la localnici că soldații ucraineni în momentul în care au capturat tancuri rusești au găsit înăuntru provizii, mâncare și apă pentru șapte zile și fiecare soldat avea uniforma de paradă la el”, a relatat Răzvan Pop.

”Se pare că generalii lor le-au spus că în șapte zile cuceresc Ucraina și după șapte zile se vor întoarce în Rusia în marș de paradă. A trecut de atunci mai bine de o lună de război și nu s-a întâmplat deloc așa”, a detaliat realizatorul emisiunii ”Față în față” de la M9 TV Târgu Mureș.

Scena dramatică din vamă

La întoarcerea spre casă, cei doi jurnaliști mureșeni au asistat la o scenă dramatică în vama de la Sighetu Marmației, care a demonstrat încă o dată că războiul provoacă orori și răni sufletești de cele mai multe ori aproape invizibil de vindecat.

”Era o femeie de maxim 30 de ani, cu o fetiță de vreo 2 ani. Femeia urla, spunea obsesiv ”Kaput, Putin!” În vamă sunt translatori, am rugat un translator să ne spună ce vorbește. Ne-a spus că recită poezii ofensatoare la adresa rușilor și înjură Armata Rusă. Bărbatul ei a murit lângă ea, împușcat de militari ruși și a intrat într-o stare de șoc din care nu și-a mai revenit. Ce a fost și mai revoltător a fost că în momentul respectiv în vamă a venit o delegație de la Ambasada Italiei, cu ambasadorul și vicepremierul Italiei, și atenția autorităților s-a concentrat asupra lor, ignorând-o pe femeie”, a povestit, vizibil afectat de întâmplare, Florin Dobrater.

”Femeia era înnebunită. Urla, avea o privire fixă, se mișca de pe un picior pe altul, și cei de la vamă nu lăsau pe nimeni să se apropie. Au venit trei preoți de confesiuni diferite, dar degeaba. Abia după plecarea delegației italiene s-au ocupat de ea și au transportat-o de acolo cu o ambulanță”, a relatat, la fel de afectat, Răzvan Pop.

În așteptarea expediției finale

În cele aproape patru zile petrecute în Ucraina, Florin Dobrater și Răzvan Pop s-au întâlnit și au vorbit cu zeci de oameni simpli. Au fost plăcut impresionați de starea excelentă a drumurilor din zona orașului Cernăuți, precum și de unitatea și mai ales de credința aproape infinită a localnicilor. La polul opus, cei doi jurnaliști care în viața cotidiană sunt naș și fin au remarcat viața din ce în ce mai grea și mai scumpă a ucrainenilor, pericolul traficului de carne vie și chiar de răpiri care planează mai ales asupra femeilor și copiilor. Subiecte prea puțin prezentate în buletinele de știri unde, după cum a remarcat Florin Dobrater, predomină ”poc, poc!”.

Florin Dobrater și Răzvan Pop au revenit acasă, în județul Mureș, transmițând un sincer ”mulțumesc” celor care au susținut din punct de vedere material costisitoarea deplasare, dar și cu speranța că războiul din țara vecină se va termina în viitorul apropiat. Atunci, cel mai probabil vor efectua a treia expediție, și ultima, pe frontul din Ucraina…

Alex TOTH