Totul despre iod. S-a lansat un call-center. Fii informat!

A început campania de informare cu privire la administrarea comprimatelor de iodură de potasiu, potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Mureș.

Ministerul Sănătății a elaborat Ghidul de Informare Generală care stabilește condițiile în care se administrează iodura de potasiu de 65 mg, dozele recomadate, cum și când se instituie tratamentul. IMPORTANT! Iodura de potasiu 65 mg se va administra EXCLUSIV la indicațiile autorităților și doar în caz de accident nuclear! Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau/și chiar prin intermediul sirenelor de protecție civilă.

Comprimatele de iodură de potasiu se administrează numai în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunțul autorităților, în doză unică.

Doze de administrare

Se va administra numai doza recomandată pentru fiecare categorie de vârstă. Pentru copii cu vârsta sub 6 ani, doza poate fi zdrobită şi amestecată cu lapte, suc de fructe, miere sau iaurt. În cazul administrării la sugari (cu vârsta sub 1 an), doza poate fi dizolvată în lapte, apă, suc de fructe, sau zdrobită şi amestecată cu lapte sau suc de fructe.

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 2 comprimate (echivalent cu 100 mg iod).

Copii cu vârsta între 3-12 ani: 1 comprimat (echivalent cu 50 mg iod).

Copii cu vârsta între 1 lună – 3 ani: ½ de comprimat (echivalent cu 25 mg iod).

Nou-născuţi (cu vârsta până la 1 lună): ¼ de comprimat (echivalent cu 12,5 mg iod.)

În scopul de a realiza blocarea eficace a absorbţiei radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbția acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul radioactiv a fost absorbit deja de către glanda tiroidă.

Durata de administrare

Durata tratamentului este limitată la o doză unică care va fi administrată sub controlul autorităţilor competente. Această doză va oferi protecţie pentru o expunere de până la 24 ore. În cazul continuării expunerii la radiaţii radioactive, poate fi necesară administrarea unei noi doze în decursul a două zile.

Nou-născuţilor nu li se va administra mai mult de o doză.

Beneficiul potenţial al profilaxiei cu iod este cu atât mai mare cu cât vârsta este mai mică. Riscul de cancer tiroidian per unitate de doză de iod radioactiv este mai mare la făt, nou-născut şi sugar decât la adult. Ca urmare, populaţia ţintă pentru administrarea iodului este reprezentată mai ales de persoanele cu vârsta sub 40 ani.

Pentru mai multe informații, Ministerul Sănătății va pune la dispoziția publicului un call-center dedicat, unde personal de specialitate va răspunde întrebărilor primite.

Numărul de telefon este 021/317.40.06

Program Luni-Joi: 8.30-16.30

Vineri: 8.30-14.30

Prezentare iodură de potasiu https://www.aspms.ro/documente/22ca02_01.pdf

Ghid de informare iod https://www.aspms.ro/images/imagini/!ico_20_pdf.jpg