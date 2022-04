Tudor Chirilă, pe scena Teatrului Național din Târgu Mureș

Share



Cea mai recentă premieră a Teatrului de Comedie din București, „Visul American” (”Drinking in America”), de Eric Bogosian, în regia Irinei Demian a plecat în primul turneu național post pandemie la începutul lunii aprilie, iar în data de 25 mai va ajunge și pe scena Teatrului Național din Târgu Mureș. De costume și scenografia spectacolului se ocupă Irina Moscu, de lighting Design – Daniel Klinger, iar de video design – Dilmana Iordanova.

Spectacolul de „o actualitate frapantă”, pune în scenă one-man show-ul lui Tudor Chirilă, în care cele nouă monologuri ce compun textul „se transformă în tot atâtea personaje a căror interpretare remarcabilă oferă publicului, timp de o oră și jumătate, o radiografie brutal de sinceră, comică și cinică a Americii și a lumii în care trăim”. În spectacolul modern și de mare succes, Irina Demian a inclus și un ecran multimedia de 25 de metri pătrați, care ține locul când decorului, când partenerului lui Tudor Chirilă.

„Visul American” s-a bucurat de un succes copleșitor, fiind apreciat atât de public cât și de critică de specialitate. Succesul acestuia s-a făcut rapid observat încă din luna decembrie a anului 2021, când peste 1200 de bilete au fost vândute integral în mai puțin de o zi. Andreea Esca a spus despre „Visul American”: „A fost genial! De altfel, mă așteptam să fie, dar a fost peste așteptări”. Răzvan Burileanu, critic de teatru a adăugat printre altele: „…înfioară și crispează, încântător și terifiant, de-ți îngheață aplauzele pe mâini”.

Tudor Chirilă, despre teatru și turneu

,,Teatrul este efemer. Energia care se naște din relația public actor este unică. Ea nu poate fi fixată pe niciun suport. Nu poate fi transmisă de o cameră video. Teatrul se naște, trăiește și moare. Și apoi vine alt spectacol, alt teatru. De aia orice actor își dorește să arate un spectacol cât mai multor oameni. Să se asigure că el a fost văzut și că oamenii ăia vor ține minte seara aia specială. Plecăm în turneul ăsta într-un moment dificil pentru lume și pentru cultură, dar nu e bucurie mai mare decât să știm că am revenit la normalitatea unor săli care pot fi umplute de public. Și cred că publicul din țară a fost destul de mult privat de teatru. E timpul să-și ia revanșa. So, here we are, „Visul American” este oglinda în care trebuie să avem curaj să ne uităm cu toții”, transmite Tudor Chirilă.

Bilete și alte observații

Pasionații de teatru se pot bucura de un număr limitat de bilete MEET&GREET, prin intermediul cărora pot cunoaște mai bine tainele spectacolului și pot sta de vorbă chiar cu Tudor Chirilă.

„Între orele 18.00 – 18.15, cei care achizițonează experiența MEET & GREET au ocazia să stea la povești alături de Tudor Chirilă în culisele spectacolului, unde vor cunoaște echipa și vor vorbi despre construcția celor nouă personaje din spectacol. De asemenea, cei care vor participa la sesiunea MEET & GREET vor urca, în avanpremieră, alături de Tudor, pe scena teatrului din orașul lor, unde pot face fotografii alături de actor și de regizorul Iarina Demian. Bilete MEET & GREET pot fi achizițonate doar pe baza unui bilet cumpărat pentru una dintre reprezentațiile din cadrul turneului. Locurile sunt limitate la capacitatea de 15 bilete pentru fiecare spectacol. Prețul biletului este de 200 RON si poate fi achiziționat exclusiv de la iabilet.ro”, este specificat în descrierea evenimentului.

Iar pentru cei care doresc bilete doar pentru spectacol, prețul acestora poate varia în funcție de locul ales; 125 de lei, pentru locurile din spate și 145 de lei pentru cele din apropierea scenei.

În timpul spectacolului se folosesc lumini stroboscopice, care pot afecta persoanele cu epilepsie sau sensibilitate la acest tip de lumină,

iar accesul la spectacol este permis doar persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

Turneul este organizat de Agenția de Vise și Fundația Artest, sub susținerea Rock FM, Magic FM, Kiss FM, Republica, VOYO și este comunicat de agenția Magic Maker Communication.

