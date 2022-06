Concluziile exercițiului EU-MODEX Târgu Mureș prezentate de Raed Arafat

Share



Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, joi, că una dintre concluziile exerciţiului EU-MODEX de la Târgu Mureş, în cadrul căruia a fost activat Mecanismul European de Protecţie Civilă, este că sistemul integrat funcţionează, cel puţin în România.

„Exerciţiul până acum merge conform planului, în sensul în care avem cele trei faze desfăşurate, respectiv faza I, care a fost în prima zi, de luni, când am început exerciţiul, care era faza locală, şi faza zonală sau naţională, după care a început faza internaţională. (…) Concluzia cea mai importantă a exerciţiului este că putem lucra împreună şi că sistemul integrat funcţionează, cel puţin în România. Am văzut Ministerul Apărării implicat, Ministerul Afacerilor Interne implicat, structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii care sunt în coordonarea DSU implicate, Direcţia de Sănătate Publică implicată la nivelul judeţului Mureş, deci toate aceste structuri împreună au reuşit să desfăşoare o activitate, pot să spun, impresionantă. Exerciţiul va continua până mâine”, a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă.

În cadrul exerciţiului EU-MODEX, joi a fost ziua vizitatorilor, iar alături de Raed Arafat s-au aflat numeroşi prefecţi, subprefecţi, şefi de ISU şi UPU din ţară, precum şi consilierul prezidenţial Diana Loreta Păun.

„Cine vizitează linia de bază de operaţii o să vadă că sunt, pe lângă partea de CRBN (partea din România), două spitale de nivel I româneşti, unul din Bucureşti, unul din Târgu Mureş, urmate de un spital de nivel I din Germania, de la organizaţia Johanniter Hilfe, care este o organizaţie nonguvernamentală şi care operează un spital de nivel I, urmată de un spital italian, care este operat de Crucea Roşie italiană şi care este de nivel II, adică are şi o sală de operaţie. Până dimineaţă erau deja trecuţi peste 1.200 de pacienţi prin aceste spitale”, a precizat Arafat.

La exerciţiul de la Târgu Mureş participă şi echipe de voluntari profesionişti de la Crucea Roşie austriacă, de la Crucea Roşie italiană şi de la Crucea Roşie română, care fac machiajul victimelor ce urmează să intre în spitalele mobile şi prezintă o fişă în care spune exact ce leziuni are.

În plus, în cadrul exerciţiului Ministerul Apărării Naţionale a acordat sprijin pe cale aeriană.

„Azi dimineaţă, în cadrul exerciţiului, am trimis un avion militar pus la dispoziţie de Ministerul Apărării, la Oradea, cu trei pacienţi critici, şase mai puţin critici, iar Oradea a fost anunţată numai cu două ore înainte de a pleca avionul. Deci li s-a dat două ore timp de pregătire pentru a primi pacienţii respectivi, pentru a face triajul, pentru a face toate aspectele necesare pentru a primi pacienţii în regim de urgenţă, nefiind anunţaţi înainte. Şi acesta este un mod de testare a situaţiei”, a explicat Arafat.

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, general de brigadă Călin Handrea, a precizat că în timpul exerciţiului au fost simulate peste 50 de scenarii.

„Au fost în fiecare zi zeci de alte scenarii, unele cu impact mai mare, altele cu impact mai mic, au fost inclusiv clădiri prăbuşite, accidente rutiere, accident pe autostradă, tot felul de incidente chimice, deci ne-a ţinut în priză non-stop. Pe total până acum cred că au fost 50-60 de scenarii, mai mari sau mai mici”, a spus generalul Handrea.

Mecanismul European de Protecţie Civilă este reprezentat la EU-MODEX Târgu Mureş de Harm Bastian Harms, directorul exerciţiului, de David Cabalos în calitate de team leader, modul de derulare a intervenţiilor fiind supravegheat de observatori din zece state.

