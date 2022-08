Târgu Mureș: Distincții speciale acordate celor mai merituoși pompieri

Distribuie

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, a acordat sâmbătă, 27 august, Emblema de Onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și distincții pentru merite deosebite și avansări în gradul următor, în mod excepțional, pompierilor români ce s-au remarcat și au participat în cadrul misiunilor internaționale din anul în curs. Ceremonia a avut loc pe platoul din fața Teatrului Național din Târgu Mureș, în prezența prefectului județului Mureș, Mara Togănel.

Echipa de Descarcerare, apreciată

Au fost recompensați pentru activitatea excepțională și rezultatele deosebite cei șase pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș care au constituit echipa reprezentativă a României în cadrul Competiției de Descarcerare ”Holmatro Rescue Challenge” din acest an.

”Ei au fost în Germania într-adevăr, ei au fost recompensați de către domnul ministru Bode printr-o plachetă a Ministerului Afacerilor Interne pentru întreaga echipă, dar am dorit, totuși, individual, să le acord Emblema de Onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență pentru că pe lângă faptul că ei au acționat ca o echipă, totuși rolul fiecărui individ din această echipă este foarte important”, a precizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Misiune de succes în Franța

Totodată, au fost recompensați și cei 77 de pompieri români, 7 ofițeri și 70 de subofițeri, care împreună cu tehnica de intervenție au alcătuit modului specializat de intervenție dislocat de statul român în sprijinul autorităților franceze, în contextul incendiilor de pădure, ca urmare a activării Mecanismului European de Protecție Civilă.

”Colegii care au fost în Franța ne-au reprezentat foarte bine. A fost o intervenție la solicitarea Franței prin Protecția Civilă Europeană. Am obținut acordul imediat, la cel mai înalt nivel, vorbim de președinte, premier, ministru, pentru a participa, cum de altfel s-a primit la toate misiunile la care au fost solicitări, iar colegii noștri au ajuns de data asta aeroportați, cu avioane mari aduse de la Baza 4 NATO din Ungaria, unde România are ore la aceste avioane, și au ajuns în timp record, la 3.000 de kilometri aproape, și au participat la intervenții. Feedback-ul, toate informațiile pe care le am de la colegii noștri de la Securitatea Civilă Franceză sunt la superlative față de colegii noștri”, a declarat dr. Raed Arafat.

În cadrul aceleiași ceremonii a fost acordată și Emblema de Onoarea a Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, colonelului Cristian-Mihai Buhăianu, șef al modulului specializat de intervenție în cadrul misiunii internaționale efectuate de pompierii români, în sprijinul Republicii Franceze.

Totodată, printre recompensele oferite în cadrul ceremoniei, a fost și avansarea cadrelor militare care nu au beneficiat în trecut de această recompensă și au îndeplinit condițiile legale pentru avansarea în mod excepțional.

Alex TOTH