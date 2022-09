Gáspárik Attila, demisie de la conducerea Teatrului Național Târgu Mureș

Distribuie

Directorul general al Teatrului Naţional Târgu Mureş, Gáspárik Attila, i-a adresat, marţi, o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis prin care îl informează despre starea deplorabilă a clădirii şi de lipsa de reacţie a clasei politice, arătând că, fiind în incapacitatea de a rezolva această problemă, îşi prezintă demisia din funcţie.

„Stimate Domnule Preşedinte, mă adresez dumneavoastră pentru a semnala mai multe probleme pe care nu am putut să le soluţionez respectând ierarhia democratică. Clădirea Teatrului Naţional Târgu Mureş, pe care îl conduc de 11 ani, a ajuns într-o stare deplorabilă în care riscăm siguranţa artiştilor, a angajaţilor şi a publicului. Clădirea a fost inaugurată în 1973 şi de atunci nu s-au efectuat renovări semnificative şi nici nu a fost izolată termic, ceea ce, având în vedere preţurile ridicate la energie, ne oferă perspectiva unui sezon rece infernal. Cu toate că în programul de guvernare există un capitol referitor la renovarea clădirii, acest lucru nu s-a întâmplat. Încercările mele de a activa Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării au eşuat. Nici parlamentarii judeţului Mureş n-au prezentat niciun interes”, a arătat Gáspárik Attila în scrisoarea deschisă dată, marţi, publicităţii.

A doua mare problemă semnalată de Gáspárik Attila este situaţia managerului Teatrului Naţional Târgu Mureş.

„De 9 luni instituţia nu are manager cu drepturi depline. După două mandate obţinute prin concurs, conduc instituţia prin interimate de 30, respectiv 60 zile. Cu asemenea mandate nu se poate organiza o activitate fluentă, credibilă. Inventariind aceste două mari probleme, am luat decizia de a demisiona din această funcţie ca semnal de alarmă referitor la situaţia unde a ajuns un Teatru Naţional, singura instituţie a cărei activitate deserveşte atât cultura română şi cea maghiară, cât şi cultura europeană. Teatrul Naţional Târgu Mureş a dat un exemplu de asumare accentuată a interculturalităţii culturii române şi maghiare: anual, aproximativ 100.000 de beneficiari pun în practică buna convieţuire, inspirându-se din cultura celuilalt. E un proiect care are un viitor foarte important atât pentru localitate, cât şi pentru ţara noastră. Exemplara noastră convieţuire a fost apreciată de nenumărate ori şi în ţară şi în străinătate”, a subliniat Gáspárik.

Directorul Teatrului Naţional Târgu Mureş a precizat că interimatul la conducerea instituţiei se încheia în 19 octombrie, iar demisia sa intră în vigoare în 19 septembrie. „În perioada rămasă, la fel ca şi până acum, voi programa activitatea astfel încât aceste schimbări să nu afecteze artiştii şi publicul”, spune directorul.

„Ştiu că gestul meu ar putea părea puţin teatral, dar am vrut să atrag atenţia asupra situaţiei înainte de întâlnirea Dumneavoastră cu Preşedintele Ungariei, Doamna Novák Katalin. Decizia mea este ireversibilă. După două mandate câştigate prin proiect ştiu că e nevoie de o schimbare. Poate că, prin gestul meu, se vor regla lucrurile cu sprijinul Dumneavoastră”, încheie Gáspárik Attila scrisoarea deschisă.

