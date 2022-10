Doctor Honoris Causa actorului Vlad Rădescu

Distribuie

Vineri, 14.10.2022, începând cu ora 11.00, va avea loc la Teatrul Studio al Universității de Arte din Târgu Mureș, decernarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului Vlad Rădescu.

Născut în București, actorul Vlad Rădescu (69 de ani) este absolvent al Institutului de Artă teatrală și Cinematografie (IATC – actuala Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”) promoția 1975. A activat la Târgu Mureș în perioada 1975-1994 (între 1990 și 1994 a fost director adjunct executiv al Teatrului Național din Târgu Mureș, iar în perioada 1987-1994 a fost cadru didactic asociat la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș).

În 1996 a câștigat concursul pentru postul de director general al Teatrului Nottara (instituție pe care a condus-o până în 2000). Din 2002 este director la Fundația Centrul Cultural European și conferențiar universitar drd., șef catedră, la Facultatea de Teatru a Universității “Spiru Haret” din București, devenită între timp Facultatea de Arte a aceleiași universități.

A jucat în mai multe producții cinematografice, printre care Ciprian Porumbescu (1973, rol principal), Cantemir (1975, căpitanul Petre), Pe aici nu se trece (1975, elev-ofițer Andrei Petrescu), Vlad Țepeș (1979), Ultima frontieră a morții (1979), Burebista (1980), Sing cowboy, sing! (1981), Une mère comme on n’en fait plus (1997), The Cave – Peștera (2005).