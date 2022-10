Lucia Hang, președinte interimar USR Mureș: ”USR, din nou în stradă”

Distribuie

Campania din ușă în ușă demarată pe plan național de Uniunea Salvați România a început și în județul Mureș.

În opinia președintelui interimar a USR Mureș, Lucia Hang, este vorba despre o revenire la cetățeni.

”Dorim să reluăm contactul cu alegătorii. Vrem să aflăm care sunt problemele cu care se confruntă, care sunt așteptările mureșenilor în ce privește administrația locală, și care sunt acele subiecte din politica națională cărora le acordă importanță deosebită”, a declarat Lucia Hang.

Useriștii mureșeni vor vizita toate cartierele municipiului Târgu Mureș, iar în perioada următoare vor lua la pas toate localitățile județului.

Interimat până la următoarele alegeri

Fostul subprefect al județului Mureș, Lucia Hang, a preluat recent președinția temporară a filialei conform statutului, după ce a ocupat funcția de președinte ales până în iunie 2021.

”Am primit mandat de la Conferința Județeană a USR Mureș să ocup funcția de președinte interimar până la organizarea unor noi alegeri în filială. Având în vedere perioada dificilă în care se află țara noastră, USR are datoria legitimă să vină cu soluții concrete la problemele românilor și să obțină guvernarea în 2024. Consider că această campanie pe care am demarat-o este un prim pas. Pentru a putea elabora soluții, trebuie plecat de la firul ierbii, să cunoaștem problemele cetățenilor. Mesajul nostru este: USR te ascultă”, a încheiat președintele interimar a USR Mureș, Lucia Hang.

(Advertorial)