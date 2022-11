”Cartea Neagră a guvernării PSD-PNL-UDMR” prezentată de deputatul USR, Adrian Giurgiu

Distribuie

Deputatul USR, Adrian Giurgiu a susținut luni, 28 noiembrie o conferință de presă la Târgu Mureș având ca subiect ”Cartea Neagră a guvernării PSD-PNL-UDMR”, prilej să aducă critici asupra ultimului an de guvernare a actualei coaliții aflată la putere. „Ne întâlnim astăzi la un an după ce Klaus Iohannis a încununat acest mariaj între PSD și PNL, la un an de guvernare PSD-PNL-UDMR. Am intitulat acest bilanț ”Cartea neagră a guvernării PSD-PNL-UDMR” în care am adunat date statistice, să vedem exact cât de rău o duc românii în urma acestor guvernanți”, a precizat deputatul Adrian Giurgiu.

Primul subiect atins de deputatul USR a fost cel legat de pensii.

„Pensiile în mod real au scăzut. Au scăzut cu acea inflație oficială de 15 %, care în realitate o simțim fiecare dintre noi ca fiind mult mai mare. Chiar și cu creșterea dată de actualul guvern de 12.5%, în realitate, puterea de cumpărare a pensiilor este cu 3 % mai mică decât era acum un an. Prin PNRR, am negociat și se puteau crește pensiile cu 27 % dar ei nu își doresc asta. Guvernanții PSD, PNL și UDMR nu-și doresc să crească pensiile bazate pe contributivitate. În schimb, își dau pensii speciale, iar de anul viitor de la 1 ianuarie vor intra încă zeci mii de pensii speciale în plată. Aceste pensii speciale sunt în medie de 8 ori mai mari decât pensia normală. Proiectele USR sunt blocate în Parliament, respectiv proiectele care vor să elimine aceste pensii speciale pentru toți apropiații de partid ai PSD, PNL și UDMR”, a precizat Adrian Giurgiu.

Legat de situația din energie, deputatul USR a catalogat-o ca fiind ”un dezastru”.

„Avem un dezastru în energie. 80 % din energia produsă în România provine de la companiile de stat. Aceste companii nu au făcut investiții și în felul acesta noi simțim prețul, pentru că nu se mai produce energie suficientă. Suntem nevoiți să importăm energie scumpă în loc să fi avut energia produsă la noi, să avem excedent și să putem să exportăm energie scumpă. Avem 4 legi care tot cârpesc sistemul de plafonare al energiei. Nimeni nu știe ce se întâmplă și această plafonare va fi plătită tot din buzunarele noastre, a românilor. Avem peste 40.000.000.000 de lei care sunt pierduți prin această schemă de plafonare. Consumatorii casnici pot ajunge să plătească 1,3 lei în timp ce plafonul pentru firme este de multe ori de 1 leu. Facturile în medie au crescut de 2-3 chiar și de 4 ori și oamenii simt asta din propriu buzunar. USR a informat pe cei de la guvernare că asta se va întâmpla. Am depus amendamente, dar e cu bună știință le resping și trec legi total toxice pentru sistemul de energie”, a spus Adrian Giurgiu.

În ce privește capitolul Transporturi, deputatul USR a subliniat proasta gestionare a fondurilor destinate acestui sector din PNRR.

„În transporturi se ratează proiecte pe bandă rulantă și se întârzie sute de kilometri de autostradă cu contracte reziliate sau amânate. USR, cât a fost la guvernare, prin ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a reușit să includă în PNRR peste 3.000.000.000 de euro pentru autostrada A7. 3 miliarde de euro este mai mult decât s-au investit în ultimii 10 ani în România în total în infrastructură. PNRR este un plan excelent, așa cum zice Comisia Europeană, dar este din ce în ce mai prost aplicat. Se ratează implementarea lui, se ratează reformele la pensiile speciale și la altele și riscăm să nu absorbim acești bani. Sunt 27.000.000.000 de euro care ar trebui să intre în România să ne facă cu adevărat mai rezilienți și să ne ajute să ne redresăm după pandemia COVID”, a precizat Adrian Giurgiu.

În vizorul deputatului USR a intrat și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tánczos Barna.

„Avem 1.000.000.000 de lei pentru împăduriri alocați prin PNRR. Acestea ar trebuie să fie împăduriri noi, înpăduriri unde România are nevoie acută de păduri. Sunt zone cu pericol de deșertificare, sunt zone în care aceste împăduriri ar ajuta foarte mult agricultura, în special în această perioadă în care clima se schimbă și este din ce în ce mai aridă. Dar ce vedem? Ministrul Tánczos Barna încearcă să folosească aceste sume unde erau deja alocate sume pentru împăduriri. De exemplu în Miercurea Ciuc, unde au fost doborâturi de vânt și unde s-au încasat bani pe lemnul recoltat din teren. În loc să se folosească acei bani pentru împăduriri, acei bani intră în profitul prietenilor lui și din bani de împăduriri din PNRR care ar fi trebuit să împădurească total alte zone unde acum nu există pădure, dar care este absolut necesar această pădure. Ministrul Tánczos Barna mai face ceva, amână proiecte. Proiect după proiect este amânat. Reforma Romsilva este din nou amânată. Nu știe nimeni cum va arăta această reformă, ce se reformează, în ce fel”, a spus Adrian Giurgiu, care a făcut referiri și asupra programului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile. „Acest sistem de garanție-returnare pe care îl vedem funcțional în străinătate este acel program prin care, în momentul în care cumperi un pet de plastic cu o băutură în el, plătești și o garanție, iar în momentul în care îl returnezi primești garanția înapoi. Acest sistem de garanție-returnare trebuia să fie gata în septembrie și să i se dea drumul. Termenul limită era de un an. S-a amânat cu încă un an. Noi peste un an vom fi din nou în punctul zero, vom fi cu mai multe gunoaie pe râurile României, vom fi cu mai multe gunoaie pe străzi, în loc să facem materie primă din ele și să le refolosim”, a spus Adrian Giurgiu.

Ultimul capitol prezentat din ”Cartea Neagră” a actualei guvernări a vizat măsura plafonării prețului la lemnul de foc. „În contextul crizei de energie au fost luate anumite măsuri pentru piața lemnului de foc. În momentul în care am aflat că se dorește luarea măsurii plafonării prețului lemnului, am spus foarte clar că este o măsură total greșită. Este o intervenție brutală în piață care va avea câteva efecte nocive. Va crește prețul lemnului de foc acolo unde prețul este sub plafonare și va crea o piață foarte bună pentru apropiații ministrului și pentru cei din mafia lemnului, cei care vând lemn ilegal și care automat îl vor tăia illegal, exact de acolo de unde România nu are voie să piardă lemn, de unde nu are voie să piardă pădurea. Acest lucru îi va împinge pe oameni într-o disperare, îi va lăsa fără lemne de foc, ca apoi, de disperare, să cumpere lemn ilegal tăiat din România, în loc să aprobe măsurile susținute de noi de USR. Aici mă refer la acordarea de vouchere familiilor defavorizate să-și permită să cumpere lemne de foc acolo unde este cazul, reducerea taxelor pe sistemele moderne de producere a energiei, pe sistemele moderne de izolare, ca să nu mai pierdem atât de multă energie cu încălzirea locuințelor. Toate măsurile bune au fost ignorate, au fost amânate iar măsurile proaste s-au dat foarte repede. Astfel, vedem pe piață că prețul lemnului de foc este foarte influențat de această plafonare. Este un dezastru, din păcate se taie din ce în ce mai mult lemn ilegal în urma acestei măsuri”, a conchis deputatul USR.

Alin ZAHARIE