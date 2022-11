Prins la volan, fără permis de conducere

Distribuie

A fost întocmit dosar penal pentru un bărbat bănuit de comiterea uor infracțiuni rutiere pe raza județului Mureș.

„La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 16.17, lucrătorii din cadrul Secției Nr.8 Poliție Rurală Petelea, au depistat pe raza localității Tireu, comuna Ibănești, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care ar fi condus un autoturism, fără a deține permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate în baza de date de către polițiști, a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără de a deține permis de conducere” și “conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a transmis Biroul de Presă al Inspectoratului de Poiliție Județean Mureș.