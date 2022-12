Expoziție de artă dedicată efectelor post-pandemice

Distribuie

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 17.00, are loc expoziția de artă digitală ”Untold Words Behind The Mask”, dedicată efectelor post-pandemice din plan social.

Întreg conceptul surprinde frustrările, nemulțumirile, temerile individului, în timpul pandemiei, dar și acele cuvinte neîmpărtășite, pe care mulți dintre noi le-am păstrat în spatele măștilor, în ultimii ani, și care vin cu repercusiuni chiar și în prezent. Creatorii colecției sunt Cezar Sigmirean și Melinda Raduly care au ales să descrie evenimentul de sâmbătă drept “un moment de introspecție, în care te vei intersecta cu gândurile și trăirile tale din ultimii ani, de pandemie”. Evenimentul este găzduit de “Incubator 13”, în turnul porții din Cetatea Medievală din Târgu-Mureș.

(Redacția)