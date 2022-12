FOTOREPORTAJ: ”Cuvinte nespuse din spatele măștii”, expoziție inedită despre pandemie

Distribuie

Ospitalierul spațiu de la ”Incubator 13”, locație aflată în incinta Bastionului Porții din Cetatea Medievală Târgu Mureș a găzduit, timp de două zile, expoziția de artă digitală ”Untold Words Behind The Mask” (”Cuvinte nespuse din spatele măștii”). Vernisajul expoziției realizată de către Cezar Sigmirean (concept) și Melinda Ráduly (ilustrație) a avut loc sâmbătă, 17 decembrie, în prezența unui public fidel celor doi artiști care a decis să ”sacrifice” semifinala Campionatului Mondial de Fotbal dintre Croația și Tunisia care se disputa de la aceeași oră pentru a vedea o retrospectivă a pandemiei de Covid-19 realizată dintr-o perspectivă artistică cel puțin interesantă.

Pandemia ca ”experiment social”

Evenimentul a fost deschis de către cunoscutul sociolog Mircea Munteanu care a apreciat ”demersul foarte interesant” și ”curajul artistic” de asumare și identificare a trăirilor avute de diverse personaje întâlnite de către ineditul duo artistic pe perioada pandemiei.

Totodată, Mircea Munteanu a remarcat ”ipocrizia tuturor statelor, guvernelor, regimurilor politice” pe perioada pandemiei de Covid-19, despre care a afirmat că ”este greu de înțeles” și care a generat ”o stare de panică și de confort pentru niște măsuri pe care nici ei nu au înțeles dacă au sau nu au sens”, precum și o dihotomie legată de purtarea sau nepurtarea măștii de protecție, respectiv de vaccinare-nevaccinare împotriva Covid-19.

”Niciun guvern nu a avut curajul să vorbească corect și pe deplina înțelegere a oamenilor”, a sintetizat Mircea Munteanu, care a adăugat că în opinia sa pandemia de Covid-19 a fost un ”experiment social” care ne-a arătat ”gradul de acceptanță în diverse societăți.”

”Resorturile sunt foarte complexe, analiza ar trebui făcută din multe puncte de vedere, ce trebuie însă să facă toată societatea este să se detașeze și să privească diverse fațete ale ceea ce a fost”, a conchis sociologul mureșean.

Umorul, ”antidot” pentru Covid-19

Invitat să vorbească despre expoziție prin prisma profesiei sale de psiholog, Andrei Moldovan a împărtășit celor prezenți un scurt rezumat al unei cercetări care viza ”reacțiile psihologice ale celor din jur în fața pandemiei”, realizată pe un eșantion de 1.036 de persoane, împreună cu un grup de colegi în perioada aprilie – mai 2020, când ”incertitudinea era maximă legată de Covid-19”.

Una dintre întrebările cercetării a vizat ”un exercițiu de creativitate”, respondenții fiind invitați să descrie printr-o anecdotă, poezie sau proverb felul în care resimt experiența Covid-19. Metaforele au fost grupate, la rândul lor în mai multe categorii, poate cele mai interesante dintre acestea fiind abordările cu speranță și optimism, respectiv umoristice: ”Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece”, ”Covidul este un vis urât, dar trecător”, ”Apa trece, pietrele rămân”, ”Ce nu te omoară te face mai puternic”, ”Burtică, burtișoară, din 15 te scot afară”, ”Covidul este o chinezărie și nu ține mult”, ”Când ies cu câinele, doar eu port botnița”, ”Împotriva coronavirusului mâncați zilnic usturoi. Nu ajută cu nimic, dar toată lumea te va ocoli”, ”Știați că acest Covid intră noaptea în dulapuri și strâmtează hainele? Eu una am pățit-o”.

Invitație la introspecție

La final, autorii expoziției ”Cuvinte nespuse din spatele măștii” au transmis scurte mesaje către audiență.

”Cum s-a născut acest concept? Sunt două componente, cea profesională și cea personală. Profesională, în an de pandemie lucram într-o agenție de creație, formam o echipă creativă, și desigur primele forme de working from home, care ne demonstra că se poate lucra și de acasă. Pe urmă, cu timpul, a apărut starea de anxietate. Oamenii vroiau să facă working from office, vroiau interacțiune cu colegii și cu prietenii, și desigur interacțiuni cu familia. În etapa următoare, din nou din punct de vedere profesional am făcut o tranziție. Sunt cu totul și cu totul alte trăiri, să începi un proiect antreprenorial în plină pandemie e ca o sinucidere, să faci business și să semneze contracte doar online, it s a big challenge. Și desigur, din perspectiva statutului de universitar, fiind angajat și la universitate, foarte multe trăiri le-am simțit în jurul interacțiunii cu studenții. Lipsea componenta cea mai importantă, componenta empatică. Din punct de vedere personal, trăirile au fost mult mai puternice”, a sintetizat conceptul expoziției Cezar Sigmirean, brand manager în sectorul privat și lector în cadrul Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

”Invitația pe care v-am lansat-o astăzi este o introspecție, astfel încât să vă conștientizați sau să rememorați o parte dintre temerile, frustrările, nemulțumirile, acele ofuri pe care le-ați avut în pandemie”, a adăugat Cezar Sigmirean.

”Eu mă exprim mai bine prin culori, prin linii, așa că am să vă invit să vizionați expoziția și sper să regăsiți în ea, în mesajele ei”, a spus Melinda Ráduly, graphic designer în sectorul privat.

”Ce urmează după Ucraina?”

Turul expoziției de la ”Incubator 13” s-a încheiat… în prezent, cu întrebarea retorică ”What’s next after Ukraine?” (”Ce urmează după Ucraina?”), precum și cu o cabină aparent pentru vot, intitulată ”What are your untold words?” (”Care sunt cuvintele tale nespuse?”), în realitate un spațiu gândit ca o formă de autoterapie unde invitații au avut ocazia de a-și împărtăși anonim gândurile despre pandemia de Covid-19, și nu numai.

Text și foto: Alex TOTH