Clubul Farmaciștilor UMFST prezenți la „Întâlnirea Națională a Studenților Farmaciști” din Ungaria

În perioada 17 – 19 februarie 2023, după o pauză de trei ani, a avut loc „Întâlnirea Națională a Studenților Farmaciști” din Ungaria, în localitatea Szeged.

În cadrul evenimentului, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a fost reprezentată de 93 studenți farmaciști.

Conferința, aflată la ediția a XII-a, s-a axat pe alegerea carierei, oferind participanților posibilitatea de a se familiariza cu oportunitățile pe care le oferă profesia de farmacist prin intermediul cursurilor și a atelierelor de lucru. Manifestarea s-a încheiat cu o gală festivă.

„Pe lângă faptul că am dobândit experiență profesională, am avut ocazia să învățăm multe unii de la ceilalți și să ne facem noi prieteni. Mulțumim Asociației Studenților Farmaciști din Ungaria (HuPSA) pentru oportunitatea de a participa și în acest an la conferință și mulțumim Consiliului de Administrație al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Decanatului Facultății de Farmacie, respectiv Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș pentru sprijinul și încurajarea oferite!”, au transmis membrii Clubului Farmaciștilor UMFST pe Blogul Studentului.