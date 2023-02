Va avea AUR candidat la Primăria Târgu Mureș? Răspunsul liderului Dragoș Burghelia

Distribuie

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Târgu Mureș, Dragoș Burghelia, a declarat joi, 23 februarie, într-o conferință de presă, că una dintre prioritățile formațiunii politice pe care o reprezintă este să obțină ”o schimbare la Târgu Mureș” la alegerile locale din anul 2024.

”Perspectivele de a avea un candidat propriu desigur că există. Suntem o formațiune puternică, ne asumăm acest rol, știm care sunt preferințele populației din Târgu Mureș, dar ceea ce vreau să transmit în mod deschis, și asta va fi întotdeauna în viziunea noastră, este că ne dorim să căutăm dialog, să căutăm o formulă în care un candidat pregătit, demn, respectabil pentru municipiul Târgu Mureș, să aibă șanse reale. Suntem conștienți că municipiul Târgu Mureș are, așa cum am mai spus, o compoziție etnică aparte, are un patern al votului diferit și atunci dacă dorim cu adevărat o schimbare trebuie să existe dialog și noi suntem mai mult decât deschiși la dialog”, a afirmat Dragoș Burghelia.

Alex TOTH