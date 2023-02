Un nou proiect câștigător pentru Sângeorgiu de Mureș

Distribuie

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Szabolcs, a semnat, în urmă cu câteva zile, la București, un contract de finanțare în valoare de 2,8 milioane de lei, aferent proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței ”Bambi” din Sângeorgiu de Mureș!”.

”În urma implementării acestui proiect, în valoare totală de 2.832.012 lei, se vor reduce considerabil cheltuielile de întreținere a acestei instituții de învățământ care este frecventat de mulți copii sângeorzeni. În condițiile actuale, când prețul energiei electrice și al gazelor naturale este foarte ridicat implementarea proiectului este una foarte oportună. Proiectul prevede printre altele: folosirea de resure alternative pt obținerea încălzirii, răcirii clădirii și a apei calde – pompe de căldură subterane aer-apă plus panouri solare, înlocuirea tâmplăriilor exterioare cu tâmplării din PVC cu geam termopan triplustratificat, cazane noi, izolarea pereților exteriori, a planșeului, a soclului, a plăcii pe sol, etc., corpuri de iluminat cu led, baterii cu senzori de mișcare, etc. Proiectul este finanțat din fonduri europene 100% nerambursabile, prin PNRR. Urmează realizarea proiectului tehnic, obținerea avizelor, autorizațiilor și apoi derularea licitației pentru începerea execuției”, a precizat ing. Sófalvi Szabolcs.

(Redacția)