Claws of the bear. The front paw of the bear, Kamchatka, когти медведя. Передняя лапа медведя, Камчатка.

Bărbat atacat de urs în Sovata Distribuie Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost muşcat de urs în jurul orei 11.00, acesta aflânduse în zona unei stâne. Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Potrivit ISU Mureş „victima de sex masculin a suferit multiple leziuni (prin mușcare) în zona membrului inferior stâng și a fost transportată în stare stabilă la UPU Târgu Mureș.” „În jurul orei 11:00, Poliția stațiunii Sovata a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că o persoana ar fi fost atacată de un urs. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că un bărbat, localnic de 37 de ani, ar fi fost mușcat de un urs, în zona unei stâne aflate pe strada Căpeți, din Sovata. Persoana a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații de specialitate”, se arată în informarea transmisă de Inspectoratul de Poliţie Mureş. În cauză s-a deschis un dosar de cercetare penală în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul. (Redacţia) Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

