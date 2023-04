INTERVIU. Camelia Serbezan de la ”Unirea”, locul 1 la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane

Distribuie

În urmă cu câteva zile, în perioada 7-11 aprilie, municipiul ialomițean Slobozia a găzduit Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane, competiție școlară unde Camelia Serbezan, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Unirea” din Târgu Mureș, s-a clasat pe primul loc, cu nota 9,80. De-a lungul anilor, Camelia Serbezan a participat, cu succes, la mai multe olimpiade școlare din domenii diverse: Limba și Literatura Română, Religie, Lectură și Interpretare și Științe Socio-Umane.

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Camelia Serbezan: Numele meu este Camelia Serbezan, sunt elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș, urmând un profil uman, specializarea științe sociale.

Rep.: Cum a apărut pasiunea pentru Sociologie?

C.S.: Sociologia este una dintre materiile de an pentru clasa a XI-a, la profilul meu. Trebuie să recunosc faptul că nu m-a câștigat de la început, este o pasiune care s-a format gradual, odată cu aprofundarea, alimentată fiind de curiozitatea naturală umană de a înțelege latura cotidiană a faptului social. Sociologia mi-a permis să mă desprind de subiectiv și să privesc contingentul prin lentila obiectivității, să-mi dezvolt imaginația sociologică, un concept prin care C. Whright Mills a făcut referire la capacitatea individuală de a înțelege istoria socială, biografia personală și relațiile dintre ele. Îmi place Sociologia pentru că este o știință multilaterală, care studiază fenomenele sociale la confluența cu alte domenii, pentru că am întâlnit termeni, abordări ce converg în anumite puncte cu noțiuni de istorie, psihologie, economie, filozofie, logică și algebră – în cadrul tehnicilor metodologice, uneori literatură. Prin ea am putut dobândi o altă înțelegere a mecanismelor în care suntem angrenați din punct de vedere social, exterior, dar și o aprofundare a propriei conștiințe, în plan intern, atât de relevante prin universalitatea problematicilor impuse.

Rep.: În ce au constat probele de la Olimpiada Națională de Sociologie?

C.S.: Proba scrisă a etapei naționale a olimpiadei am susținut-o la Slobozia, în 9 aprilie. Subiectul I a constat în elaborarea unei analize a problematicii sociologice abordate de textul propus, referitor de data aceasta la mișcarea și schimbarea socială, democrație, conflict și comportament colectiv, în timp ce subiectul al II-lea s-a centrat asupra rolului familiei în contextul integrării sociale a copilului. În ceea ce privește subiectul al III-lea, a trebuit să realizez operaționalizarea unui concept.

Rep.: Cine te-a sprijinit în obținerea acestei performanțe?

C.S.: Consider că această performanță desemnează rezultanta interferenței a mai multor factori de natură academică, familială, individuală. Fusesem sfătuită să particip la o competiție specifică sferei științelor socio-umane, după care am ales Sociologia, ca o încercare, un mod de a-mi „antrena” intelectul, de a descifra noi semnificații și a explora noi orizonturi de cunoaștere. Am fost ghidată de doamna profesoară Rad, dar încurajată și de alți dascăli de la clasă. De asemenea, familia mea a fost un sprijin constant, părinții oferindu-mi libertatea decizională, indiferent de circumstanțe.

Rep.: Ce alte performanțe notabile ai mai obținut până acum pe plan școlar?

C.S.: Situația pandemică a repercutat în toate domeniile, inclusiv prin suspendarea organizării olimpiadelor școlare, în timp ce eu eram în clasa a VIII-a și a IX-a. După acestea, anul trecut, în clasa a X-a, m-am calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Privind retrospectiv, în gimnaziu m-am calificat de trei ori consecutiv la etapa națională a olimpiadei menționate, obținând în clasa a VI-a premiu special, iar în clasa a VII-a mențiune. Alături de rezultatul din clasa a VII-a la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, în același an am obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Religie și o mențiune la Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește școala și cariera?

C.S.: Am realizat că rezonez mai bine cu disciplinele umane încă de când am ales să studiez în cadrul unui profil uman. Întrebările prospective sunt un motiv recurent în adolescență, atât în cazul propriilor reflecții, cât și din partea celorlalți. Încă nu am un plan structurat în detaliu, fix, în ceea ce privește parcursul școlar, cu atât mai puțin cariera, cred că toate vor prinde contur pe parcurs. Acum, de pildă, m-aș orienta către Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” și către Științe Politice, însă tendințele se pot schimba de-a lungul unui an, cu siguranță că va exista un moment-cheie în care voi fi sigură în legătura cu decizia pe care o voi lua. Sunt conștientă că aceasta este vârsta acumulării unui capital socio-cultural pentru a deveni în viitor un om multilateral.

Rep.: Ai vreun model sau vreun motto care îți călăuzesc activitatea?

C.S.: Nu am avut niciodată un model reificat într-o personalitate anume, ci încerc să preiau valori, modele de acțiune pozitive de la fiecare persoană cu care interacționez, din cuvintele și cunoașterea lor deopotrivă empirică și științifică. Aceasta deoarece omul nu este o ființă perfectă, dar acceptăm că suntem perfectibili. Când desfășor o activitate, fie ea școlară sau inerentă timpului liber, mă raportez la persoane care excelează în domeniul lor. Sociologia mi-a reconfirmat că suntem produsul a ceea ce a fost înaintea noastră, suma zestrei ereditare – trăsăturile personale, a indivizilor pe care îi întâlnim în cadrul diverselor instituții și organizații sociale, a cărților pe care le citim, deci a tipului de consum de mass-media. Sunt recunoscătoare pentru conjuncția tuturor factorilor care mi-au direcționat parcursul în activitățile mele, cu prevalență în dimensiunea lor școalară.

A consemnat Alex TOTH