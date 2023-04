INTERVIU. Din Nicaragua în România, la UMFST – povestea unei studenții de 10 ani

Distribuie

Mihaela Natea: Ești student la Universitatea de Medicină Farmacie Științe și Tehnologie, ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, la Facultatea de Medicină în Limba Engleză în ultimul an. Te invit, la început, să ne spui câteva lucruri despre țara ta, Nicaragua. Cum ai descrie-o în câteva propoziții?

Elthon Rivera Cruz: Ei bine, dacă ar fi să descriu Nicaragua, aș putea folosi trei cuvinte. Primul este „frumusețe”. Este o țară foarte frumoasă, cu o climă tropicală cu o mulțime de vulcani, lacuri. Avem o coastă din Pacific și Coasta Caraibelor. Îmi iubesc cu adevărat țara, deci pot spune că este o țară foarte frumoasă. Dar, de asemenea, se poate spune că este o țară cu tensiuni, am avut o mulțime de tensiuni în jurul poveștii și viselor noastre. Suntem o țară foarte visătoare. Oamenii noștri visează în fiecare zi încercând să aibă șansa de a schimba țara. Așa că, pentru mine, Nicaragua este o țară frumoasă, cu tensiuni și visuri.

Mihaela Natea: O descriere atât de frumoasă pentru că știm că au fost multe provocări în Nicaragua din punct de vedere politic și nu mă refer doar la contextul regional, ci și aspectele interne pentru că în țara ta este, de fapt, o dictatură. Prin urmare nu este o țară foarte prietenoasă pentru cetăţenii ei, mai ales pentru cei care au păreri diferite față de regimul lui Daniel Ortega. Și noi am fost sub dictatură mulți ani. Acum mai bine de 30 de ani am reușit să ieșim din acel sistem dar ne putem aminti dificultățile cu care ne-am confruntat în acei ani. Considerând aceste dificultăți, de zece ani ești student, încă student, de fiecare dată în ultimul an ai fost exmatriculat. De fiecare dată ai fost nevoit să iei totul de la capăt: ai început medicina, ai început științele politice și acum medicina din nou. Visul tău, pentru că ai vorbit mult despre visul cetățenilor din Nicaragua, era să-ți finalizezi studiile. Dar te confrunți cu aceleași probleme pe care le-ai menționat, vise și lupte: visul de a termina facultatea și de a avea diploma de medic, dar și lupte datorate sistemului politic. Cum ai ajuns să începi de atâtea ori universitatea și să fi exmatriculat în ultimul an?

Elthon Rivera Cruz: Ei bine, acesta este caracteristic pentru o dictatură: atacă oamenii care gândesc diferit. Așa că în 2018 în Nicaragua a izbucnit criza politică, socială, guvernul a început să atace oamenii care protestau. Mulți studenți la medicină, chiar și eu, încercam să ajutăm oamenii răniți de pe străzi. După aceea, guvernul a spus că oamenii care îi ajutau pe protestatari sunt și împotriva guvernului.

Mihaela Natea: Practic le-ai atras atenția pentru că ai încercat să oferi asistență medicală persoanelor care au nevoie.

Elthon Rivera Cruz: Da, exact! Guvernul a atacat și studenții de la medicină care ajutau oamenii pe stradă prin urmare am decis să luăm parte la protest. Poate că la început încercam doar să ajutăm oamenii răniți, dar după ce am fost bătuți și atacați, am ajuns să credem că trebuie să facem ceva împotriva dictaturii. Am început să participăm la protest ca să oferim asistență de prim ajutor, dar și ca protestatari. Guvernul a identificat toți studenții din opoziție sau studenții care nu susțineau dictatura, a făcut o listă și a exmatriculat din universitate acei studenți și nu doar atât. De fapt, aceasta e o situație groaznică, dar a fost mai rău pentru că mulți studenți au fost uciși din cauza protestelor. Mai mult de 350 de oameni au fost uciși de guvern, inclusiv studenți. Deci oamenii care au luat parte la protest, care au încercat să ajute oamenii răniți, oameni care protestau, au fost uciși de guvern.

Mihaela Natea: Protestatarii au primit ajutor medical de la guvern? De exemplu spitalizare, dacă erau răniți sau nu?

Elthon Rivera Cruz: Nu, acesta este motivul pentru care studenții la medicină au decis să sprijine oamenii din stradă: guvernul a închis spitalele pentru a nu ajuta oamenii care au fost răniți în proteste. De asemenea, paramedicii care încercau să ajute oamenii ieșiți în stradă au fost opriți de poliție.

Mihaela Natea: Deci, practic au fost lăsați să moară în stradă.

Elthon Rivera Cruz: Exact, oamenii mureau pe stradă și chiar dacă ajungeau să meargă la spital mureau la spital pentru că guvernul nu permitea îngrijirea oamenilor.

Mihaela Natea: Asta e de fapt o crimă. Și apoi ai început să urmezi cursurile în științe politice.

Elthon Rivera Cruz: Da, atunci când am fost exmatriculati, am încercat mult să ne întoarcem la universitate pentru a ne continua studiile, dar a fost imposibil. A fost complet imposibil pentru că, de fapt, nu am fost doar exmatriculati de la universitate, ci eram oameni declarați periculoși în Nicaragua și noi eram în acea perioadă în pericol noi înșine. Deci poliția ne căuta, încercând să bage studenți la închisoare și sunt sigur că a făcut-o. Mulți studenți au fost în închisoare luni de zile sau au ales plecarea în exil. Așa că am rămas în Nicaragua, încercând să-mi continui studiile medicale, dar nu am reușit. Am avut șansa să primesc o bursă la o universitate privată, dar cariera a fost în științe politice. Astfel, am început să studiez științe politice. Mi-a plăcut foarte mult, dar la sfârșitul studiilor, în ultimul an, guvernul a închis o mulțime de universități din Nicaragua, inclusiv universitatea unde am studiat și…

Mihaela Natea: Deci ai fost exmatriculat din nou.

Elthon Rivera Cruz: Am fost exmatriculat, da.

Mihaela Natea: Dar cel puțin te-a ajutat mai mult să înțelegi mai bine ce se întâmpla în țara ta din acest punct de vedere. Din Nicaragua ai plecat în Costa Rica, iar apoi în Europa, România. Spune-mi cum este viața unui student, solicitant de azil?

Elthon Rivera Cruz: Ei bine, nu este ușor, de fapt nu este ușor deloc. După ce universitatea a fost închisă de către guvern, guvernul a început să urmărească autoritățile acelei universități. Domnul Adrian Meza, rector al universității, a plecat și el în exil, dar guvernul a început să investigheze oamenii care lucrau cu domnul Adrian Meza și care încercau să ajute alți studenți, pentru că programul din această universitate era pentru studenți ca mine: victime ale represiunii. Guvernul știa asta și așa a atacat universitatea. După ce guvernul a început să-l caute pe domnul Adrian Meza, rectorul universității, a început să investigheze toate persoanele care lucrau cu rectorul. Din nou eu, iar eu, pe listă. Așa că am luat decizia de a pleca în exil pentru că eram într-un pericol prea mare. Așa că am trecut granița din Nicaragua în Costa Rica prin imigrație clandestină. Am cerut azil în Costa Rica, dar fiind în Costa Rica în aprilie 2022 am avut șansa să vin să studiez medicina în România, și am primit și confirmarea bursei mele aici. Deci nu este ușor, nu este ușor să fii un student care caută azil pentru că nu e în joc doar viața sau studiile noastre. Avem o mulțime de lucruri la care să ne gândim. Știi, noi suntem oameni expuși riscului, suntem oameni non-rezidenți și trebuie să ne concentram să ne gândim că trebuie să continuăm să studiem, să ne gândim că se poate întâmpla orice, dar până la urmă se întâmplă de toate, cu familia noastră, cu viața noastră, nu sunt doar eu, există o mulțime de studenți în aceeași situație sau chiar mai rău, pentru că eu am oportunitatea de a continua studiile aici în România, dar în Costa Rica, Nicaragua în alte țari sunt mulți studenți azilanți care nu au șansa de a-și continua studiile, așa că e greu pentru ei, de fapt este dificil pentru mine, fiind student, și vă puteți imagina cât de dificil este pentru ei, neavând șansa de a-și continua cariera. Nu au o țară acum pentru că nu se pot întoarce, nu au o reședință stabilă și nu au studii, nu au oportunități, așa că e greu, este o situație foarte tristă pentru tinerii din Nicaragua.

Mihaela Natea: Cu atât mai dificilă pentru că multora guvernul le-a retras cetățenia și, practic, nu mai sunt cetățeni ai statului Nicaragua. Deci situația lor la nivel internațional este și mai complexă. Ați ajuns, aici, la UMFST. De la solicitant de azil din Nicaragua în Costa Rica și acum aici, în universitatea noastră, cum te simți aici?

Elthon Rivera Cruz: Totul într-un an. Un an complex… Exact, mi-am părăsit țara, am cerut azil și am primit o bursă. În ianuarie anul trecut eram la mine în țară, acum sunt în România, așa că a fost o experiență bună. Primul lucru pe care îl apreciez cu adevărat, îl apreciez mult este libertatea, eu chiar mă simt liber acum dar îngrijorat de problemele din țara mea, dar mă simt foarte fericit să am posibilitatea de a-mi continua studiile. Și aceasta este o bună oportunitate pentru a cunoaște o nouă cultură, locuri noi. România este o țară foarte frumoasă. Îmi place mult, dar și oameni noi, nu doar români, chiar și oameni din întreaga lume, pentru că această universitate este o universitate internațională și avem aici șansa de a învăța lucruri despre diferite culturi, de a auzi diferite povești despre țări. Așa că este o șansă nu doar pentru a învăța medicina, ci și pentru a învăța cultura și pentru a învăța cum funcționează lumea. Nu este totul precum în Nicaragua sau în alte țări cu probleme similare. Voi trăiți ca în țările europene aflate într-o situație mai bună și este foarte, foarte interesant să ai această șansă. Sper cu adevărat ca alți studenți din Nicaragua să aibă șansa de a studia în România sau în Uniunea Europeană pentru că își vor schimba viziunea. Iar percepția lor, desigur, nu e doar cultura, ci și libertatea de care se bucură aici și o situație socială și politică total diferită.

Mihaela Natea: Și pentru că ai menționat acest lucru și știu că ești implicat într-o asociație și spuneai că sunt atât de mulți colegi de-ai tăi care nu au şansa de a-şi continua studiile şi se află într-o situație foarte dificilă pentru că sunt solicitanți de azil, iar uneori nu au dreptul nici măcar de a lucra în țara de rezidență. Ne poți spune mai multe despre asociația ta și despre ce încerci să faci pentru aceștia?

Elthon Rivera Cruz: Da! În spaniolă, numele este Initiative puente por los studentes de Nicaragua. Suntem o asociație care încearcă să sprijine studenții care au aceleași dificultăți pe care le am eu sau mai grave. Încercăm să dăm o șansă studenților din Nicaragua să găsească o nouă oportunitate de a-și continua studiile. Deci, practic, ceea ce facem este să luăm cazurile studenților care caută azil sau studenți care au o situație dificilă și încearcăm să-i ajutăm să-și găsească noi universități în Europa, în România sau în altă țară pentru pentru că nu își pot continua studiile universitare. Practic, acesta este cea mai importanta activitate pe care o desfășurăm în asociația noastră. Dar încercăm să susținem și alte direcții, ca sprijin în asistență umanitară sau, de asemenea, un fel de lobby, de susținere publică pentru situația din Nicaragua. Cel mai mult însă, lucrăm pentru a găsi noi oportunități, universități noi pentru studenții care caută şansa de a continua studiile.

Mihaela Natea: Știu că faci mult lobby în Uniunea Europeană și încerci să crești vizibilitatea situației acestor studenți și, de asemenea, pentru a ajuta la identificarea soluțiilor din acest punct de vedere. Îți voi adresa o ultimă întrebare. Cred că este importantă pentru studenții noștri și pentru publicul nostru, pentru că se vorbește despre mult despre ce se întâmplă în regiune și există multă nemulțumire legată de Uniunea Europeană și ceea ce face Uniunea Europeană. Există critici care spun că nu avem suficientă libertate, că Uniunea Europeană nu face suficient, poate îmbrățișând propaganda rusă și altele asemenea. Ce le-ai spune acestor oameni care încearcă și sunt atât de nemulțumiți de acest sistem?

Elthon Rivera Cruz: Ei bine, cred și respect mult libertatea de gândire și libertatea de exprimare, cred că oamenii au dreptul să gândească în felul în care trăiesc lucrurile, poate ei simt că ceva este greșit în Uniunea Europeană în țările lor și e în regulă dacă au motive dar, dar aș putea să împărtășesc din experiența mea. Aș spune că dacă poți critica, dacă îți poți folosi libertatea de exprimare, dacă poți spune că Uniunea Europeană este un sistem de greșit sau este un sistem defectuos, dar poți continua să trăiești în casa ta, continuând studiile în universitatea ta, continuând să lucrezi și poți călători și poliția nu te caută iar guvernul nu încearcă să te bage închisoare și nu ești exmatriculat din universitate, nu trăiești într-o dictatură, nu trăiești într-un sistem militar. De fapt, poate e doar o percepție, o percepție diferită de exprimare a libertății. Dacă oamenii au ocazia să gândească în acest fel și ei spun că acest sistem nu este bun dar ei își continuă viața de zi cu zi, atunci trăiesc într-o țară liberă, într-o uniune liberă. Poate că acest tip de oameni au nevoie să știe mai multe ce se întâmplă într-un alt fel de țară. Eu nu spun Uniunea Europeana nu are probleme, poate că are și oamenii au dreptul să critice asta, dar este necesar și să compari cu ceea ce se întâmplă în Nicaragua de exemplu, ceea ce se întâmplă în Venezuela, ce se întâmplă în Cuba, ce se întâmplă, de exemplu, în Rusia.

Mihaela Natea: Știu că regimul rus este cu adevărat, un bun prieten al regimului din Nicaragua.

Elthon Rivera Cruz: Exact, este singura țară de pe continentul american care sprijină Rusia în cadrul Națiunilor Unite pentru votul pentru invazie. Acesta este un regim nebun, avem un guvern în Nicaragua, un regim nebun, un dictator care face doar lucruri nebunești. În Uniunea Europeană nu ai asta, așa că este în regulă libertatea, libertatea de exprimare, libertatea de gândire libertatea de a critica, toate acestea sunt bune. Dacă vor compara cu ceea ce se întâmplă în altă țară, poate că vor înțelege că ei nu trăiesc într-o dictatură, ei nu trăiesc în conflict, în război și sunt sigur că pierd oportunități bune pentru că sunt concentrați doar pe lucrurile rele și pierd lucrurile bune pe care le oferă Uniunea Europeană pentru toate statele, nu doar pentru această regiune, ci pentru întreaga lume. De fapt Uniunea Europeană sprijină oameni ca mine, oameni ca ucrainenii, care suferă mult acum.

Mihaela Natea: Îți mulțumim pentru că ai acceptat interviul nostru, îți mulțumesc foarte mult că ai fost aici, îți doresc mult succes la studii și de data aceasta cred că va fi cu noroc și vei avea șansa să le finalizezi.