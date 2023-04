A doua ediție a Zilelor UMFST-UMCH

Distribuie

Săptămâna viitoare începe la Hamburg ediția a 2-a a Zilelor UMFST-UMCH.

O serie de evenimente speciale vor marca cea de-a 2-a ediție a Zilelor UMFST-UMCH, la care vor participa studenți și cadre didactice din extensia Hamburg a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, alături de membri ai comunității academice din Târgu Mureș:

• UMFST-UMCH MedQuizz

• Medical Simulation for the Clinical Training of UMFST-UMCH Students

• UMFST-UMCH Teaching Hospital Fair & Med Talks

• Workshops for Students

• UMFST-UMCH Research Days for Medical Students

Evenimentul va fi onorat de prezența unor oficiali guvernamentali din România și din Germania, precum și de ambasadorul României în Germania, potrivit informației preluate de pe pagina de facebook Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie

Vor fi prezenți, de asemenea, reprezentanții celor 16 spitale din Germania cu care UMFST G.E. Palade Târgu Mureș are relații de colaborare academică.