20 de jandarmi mureșeni s-au alăturat campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”

A devenit deja o tradiţie pentru jandarmii mureşeni să doneze sânge pentru a ajuta la salvarea de vieţi omeneşti.

„Am fost, din nou, alături de semenii noștri, în cadrul campaniei de donare de sânge desfășurată la nivel național, în lunile martie și aprilie ale acestui an. Prin gestul lor nobil, colegii noștri și-au adus contribuția la alinarea suferinței a 60 de vieți. Printre ei au fost donatori care fac acest lucru, în mod obișnuit, de 2-3 ori pe an, recordul fiind deținut de colegul nostru plutonier adjutant șef UJICĂ Cristian care are, la activ, peste 60 de donări de sânge în ultimii 20 de ani, adică aproape de 200 de vieți salvate”, se arată într-o postare a Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș.

Foto: Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș