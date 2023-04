PROPUNERE. Arie protejată cu bujori galbeni, la Sânpetru de Câmpie

Distribuie

Povestea bujorilor continuă cu o propunere de înființare a unei arii protejate cu bujori galbeni, la Sânpetru de Câmpie, a anunțat, în urmă cu câteva zile, deputatul Dumitrița Gliga, care deține și funcția de președinte al PSD Mureș.

”Dacă tot am deschis povestea bujorilor galbeni de pe pajiștile județului nostru, am organizat o drumeție ad-hoc și am ajuns pe colinele Sânpetrului de Câmpie, unde se dorește înființarea unei arii naturale protejate. Pot să vă spun că priveliștea este într-adevăr splendidă, zona în sine etalează o panoramă spectaculoasă. De pe câmpul cu bujori se văd cu ochiul liber Cheile Turzii spre vest și Dealurile Reghinului, spre est. Mulțumesc domnului primar Spiru Șerban Crăciun, care s-a oferit să fie ghidul nostru. Am plecat din comuna Sânpetru de Câmpie convinsă că județul nostru beneficiază cu adevărat de o floră spontană deosebită, care merită toată atenția”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga.

(Redacția)