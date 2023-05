Bogăţie şi diversitate folclorică autentică la Târgu-Mureş

Distribuie

Weekendul acesta Cetatea Târgu-Mureş găzduieşte de-a patra ediţie a Festivalului FolkForum, eveniment organizat de Casa Tradiţiilor şi Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul.

Evenimentul a debutat vineri cu o serie de expoziţii şi ateliere de dans, sâmbătă dimineaţă având loc deschiderea oficială.

„Putem să fim bucuroşi şi vremea a ţinut cu noi. Vineri a fost ziua zero, ziua în care am pornit acest Festival. Am avut expoziţii în diferite bastioane din Cetate, am avut o degustare de vin şi am avut Casa Dansului. Ieri dimineaţă am avut deschiderea oficială a evenimentului la care a fost prezent şi domnul primar cu domnul preşedinte de la Casa Tradiţiilor. Am avut o deschidere frumoasă chiar dacă a fost înorat, dar prin zâmbete şi prin dansuri şi prin cântece şi porturi populare a fost un moment reuşit. Mă bucur că toţi cei care ne-au spus DA au fost alături de noi”, a spus directorul Ansamblului Artistic Profesionist Mureşul, Barabási Attila-Csaba.

Scopul evenimentului este promovarea folclorului autentic. Barabási Attila-Csaba a declarat pentru Zi de Zi că ceea ce se întâmplă în aceste zile la Târgu-Mureş demonstrează că judeţul Mureş este poate cel mai bogat judeţ din ţară când vine vorba de folclor.

„Ieri am putut prezenta etniile din judeţul Mureş prin dansuri, porturi şi cântece. Este vorba de saşi, români, romi şi maghiari. Astăzi continuăm, avem un public care a ieşit şi a venit la noi. Prin această activitate noi promovăm folclorul autentic din judeţul Mureş, aducem la suprafaţă valorile pe care le avem şi trebuie să avem grijă de ele. Eu zic că judeţul Mureş este cel mai bogat judeţ din ţară cu privire la jocurile populare, costume şi cântece prin multiculturalitate, prin etniile pe care le avem suntem primii. Nu numai în România ci poate în toată Europa. România este o ţară bogată la acest capitol, chiar dacă la unele capitole suntem codaşi, la cultura populară suntem primii. Merită atras atenţia celor care ne conduc, mă gândesc aici la politicieni, cultura nu trebuie pusă la o parte, cultura trebuie şi merită susţinută deoarece prin ea ne înălţăm acolo unde ne este locul”, a spus acesta.

Pe lângă ansamblurile folclorice mureşene pe scena din Cetate urcă doi invitaţi speciali, sâmbătă seară un ansamblu artistic rom, Romengó a încins atmosfera iar în această seară trupa din Sfântul Gheorghe, Heveder, va închide programul.

Sanda VIŢELAR

Foto: Sanda VIŢELAR/Folkforum Facebook