Masterat de Servicii și Tehnologii Financiare la Facultatea de Economie și Drept a UMFST ”George Emil Palade”

Distribuie

Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș derulează programul de masterat Servicii și Tehnologii Financiare. Masteratul se adresează deopotrivă studenților licențiați în domeniul economic, dar și angajaților din piețele non-financiare – asigurări și piața de capital – care doresc să acumuleze cunoștințe și să dezvolte abilități practice în domeniile în care profesează. Detalii suplimentare am obținut de la coordonatorul masteratului, lector univ. dr. Ovidiu-Ioan Spătăcean.

Reporter: Înțelegem că programul de masterat Servicii și Tehnologii Financiare este încadrat în domeniul Finanțe. Vă rugăm să punctați succint câteva momente de reper pentru înființarea și funcționarea acestui program de masterat în cadrul Facultății de Economie și Drept din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Lector univ. dr. Ovidiu-Ioan Spătăcean: După câteva inițiative care nu au avut succesul scontat, la începutul anului 2020 s-a conturat din ce în ce mai pregnant necesitatea de a revizui curricula programului de masterat în domeniul Finanțe. Acest demers avea ca scop o repoziționare în cadrul ofertei de studii de masterat, pornind de la redenumire și continuând cu o analiză detaliată a conținutului curricular, din dorința de crește gradul de atractivitate în rândul candidaților. În egală măsură, am resimțit nevoia de a redefini și consolida acele coordonate care conferă identitate noului program de masterat în domeniul Finanțe, respectiv disciplinile incluse în planul de învățământ, cadrele didactice selectate și acordurile de parteneriat cu organizațiile și instituțiile cu vizibilitate în industria serviciilor financiare. Așa s-a născut ideea programului de masterat Servicii și Tehnologii Financiare. Plini de entuziasm, din dorința de a aduce mai aproape studenții de realitatea tranzacțiilor și piețelor financiare non-bancare, am trecut repede peste formalitățile de autorizare ARACIS, astfel încât, în toamna anului 2020 am înmatriculat prima generație de studenți masteranzi în cadrul noului program de masterat.

Rep.: Cui se adresează acest program de studii de masterat?

O.I.S.: Masteratul se adresează deopotrivă studenților licențiați în domeniul economic, dar și angajaților din piețele non-financiare – asigurări și piața de capital – care doresc să acumuleze cunoștințe și să dezvolte abilități practice în domeniile în care profesează. Deși candidatul ideal este cel care dorește să pună bazele sau să dezvolte o carieră în industria serviciilor financiare în calitate de broker, agent de asigurări, consultant de investiții, administrator de risc, analist financiar sau ofițer de conformitate, orice persoană interesată de administrarea propriilor resurse financiare, este binevenită în acest program de masterat. De fapt, educația financiară este pentru oricine, indiferent de domeniul în care profesează, experiența sau vechimea în muncă, cu condiția să dețină minime cunoștințe despre afaceri și să își dorească cu adevărat să le pună în practică.

Rep.: Ce aduce în plus programul de masterat Servicii și Tehnologii Financiare față de vechiul program de masterat Gestiune Financiar-Bancară, încadrat în același domeniu fundamental – Finanțe?

O.I.S.: După cum am menționat, o atenție deosebită în redefinirea elementelor de identitate a noului program de masterat Servicii și Tehnologii Financiare a vizat rafinarea conținutului curricular. În acest sens, am avut în vedere includerea unor discipline care să fie în acord cu exigențele de dobândire a acreditării CFA Institute, fără a ignora discipline care să surprindă realitățile unei industrii în continuă dinamică, precum cea a serviciilor financiare. Astfel, studenții au posibilitatea să interacționeze cu cadre didactice care dețin un nivel ridicat de specializare, acumulând noțiuni fundamentale în domeniul tranzacțiilor cu active digitale – criptomonede, tranzacțiilor cu frecvență ridicată pe piețele de capital și, în general, învățând despre FinTech-uri adaptate serviciilor de investiții financiare sau de intermediere în asigurări. Un alt element care aduce un plus de identitate programului de masterat Servicii și Tehnologii Financiare vizează acordurile instituționale încheiate cu entități și organizații care se bucură de o vizibilitate sporită în industria serviciilor de investiții financiare, pornind de la operatorul de piață (Bursa de Valori București SA), organisme profesionale (Institutul de Studii Financiare și CFA Society Romania), până la parteneri locali, precum firma de investiții Goldring SA (www.goldring.ro) sau firma de tranzacționare algoritmică Prop Quant SRL (www.prop-quant.com). Tuturor, le multumesc cu această ocazie pentru susținerea oferită în pregătirea viitoarelor generații de profesioniști în finanțe corporative!

Rep.: Puteți descrie câteva dintre proiectele educaționale pe care le desfășurați cu studenții?

O.I.S.: Suntem mândri cu studenții care reprezintă Facultatea noastră la competiții naționale studențești și obțin rezultate care ne poziționează în topuri. Cele mai recente performanțe au fost înregistrate la competiția Academia de Investiții, organizată la inițiativa Institutului de Studii Financiare. Competiția CFA Research Challenge a stârnit interesul studenților noștri în trei ediții succesive, rafinând abilităților lor de analiză a companiilor în vederea formulării unei recomandări de investiții. Zilele acestea suntem onorați să găzduim seminarul de perfecționare vocațională SmartFIN organizat de Institutul de Studii Financiare cu scopul de a promova educația financiară în rândul studențilro din România.

Rep.: Un gând pentru viitorii candidați, în finalul interviului…

O.I.S.: Alegeți înțelept programul de masterat care vi se potrivește cel mai bine. Indiferent care este aceasta, educația financiară este o componentă de învățare care nu poate fi ignorată. Programul de masterat Servicii și Tehnologii Financiare poate face diferența. Vă așteptăm cu drag și cu… chef de studiu!!!

(Redacția / Foto: https://depositphotos.com/home.html )