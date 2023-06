Dorin Florea: „Oraşul are nevoie de un bărbat cu viziune”

Distribuie

Fostul primar al municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, a postat astăzi o filmare pe pagina sa de Facebook în care susţine că oraşul are nevoie de un „bărbat cu viziune”.

În ultimul timp mă întâlnesc cu foarte mulţi oameni şi toată lumea mă întreabă ce fac, unde sunt. Sunt în Târgu-Mureş, trăiesc aici, muncesc aici şi mă plimb ca dumneavoastră şi văd toate lucrurile bune şi rele. Din păcate cele mai multe sunt rele. Sunt la fel de nemulţumit ca şi dumneavoastră de cum arată şi cum se prezintă oraşul. Aveţi perfectă dreptate să fiţi critici pentru că nu este normal ca după atâţia ani să dezbaţi doar printre gunoaie şi şobolani şi să nu dai drumul la proiectele mari. Atâta vă pot spune că oraşul are nevoie de un bărbat cu viziune care să ştie foarte clar în ce direcţie trebuie să plece oraşul, ce-i lipseşte, ce este necesar acum de făcut şi să găsească modalitate prin care să le facă”, a spus acesta în filmarea postată.

Dorin Florea susţine că partidele politice nu sunt interesate să dea un administrator pentru oraş şi a adresat o invitaţie cetăţenilor de a găsi împreuna „un om care ştie ce are de făcut în oraş”.

„Eu consider că s-a pierdut timp preţios, mi-e teamă că acest lucru nu mai poate fi recuperat, mi-e teamă de greşelile care se fac şi care ne vor costa pe termen lung. Atât vă pot spune că trebuie să încetăm la Târgu-Mureş cu această manifestare etnică pentru că este foarte păguboasă şi într-o lume civilizată nu-şi are rostul. Să încercăm să găsim împreună un om care să ştie ce are de făcut în oraş. Nu vă bazaţi pe partide pentru că ele nu fac altceva decât să-şi asigure ele anumite facilităţi prin Bucureşti şi nu se chinuie să dea într-adevăr administratori. Eu voi fi acasă, voi fi mereu alături de dumneavoastră şi cu mare plăcere voi dialoga şi voi discuta absolut orice problemă care vă interesează”, a spus Dorin Florea.

Link aici:

https://fb.watch/l1ibxPMgMv/

S.V.