FLASH-INTERVIU cu Emil Constantinescu: Șansa României în 2024, un președinte din mediul academic!

Foaierul Teatrului Național din Târgu Mureș a găzduit, recent, în data de 27 mai, o dublă lansare de carte în cadrul căruia fostul președinte al României din perioada 1996-2000, Emil Constantinescu, a prezentat cele mai recente volume din colecția ”Istoria recentă și anticiparea viitorului”: ”Parteneriatul Strategic România – SUA. Garanție de securitate pentru mileniul 3” (coordonator Laura Ganea) și ”Lumea post-pandemie între război și pace” (coordonatori Emil Constantinescu și Oana-Elena Brânda) – Volumul I ”Dezbateri” și Volumul II ”Eseuri”.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, al cărui Consiliu Științific este prezidat de către Emil Constaninescu, în cadrul TEDxCornișa, la câteva minute după ce fostul președinte al României și-a prezentat povestea pe scena Naționalului târgumureșean, în calitate de speaker.

La finalul lansării celor două cărți, după încheierea sesiunii de autografe, fostul președinte al României a avut amabilitatea de a oferi cotidianului Zi de Zi un flash-interviu, cu trei întrebări și tot atâtea răspunsuri.

Reporter: Am sesizat în discursul dumneavoastră o oarecare nemulțumire vis a vis de calitatea actualilor lideri mondiali și întrebarea e dacă ați fi astăzi președintele României cu care lider mondial, șef de stat sau de guvern, credeți că ați rezona cel mai bine?

Emil Constantinescu: Dacă fac o comparație cu cei pe care i-am întâlnit, am stat de vorbă un timp, cred că cu niciunul.

Rep.: Ați mai ținut legătura cu Bill Clinton?

E.C.: Toată vremea. Am continuat să ne vedem în multe situații internaționale, de fiecare dată ne-am îmbrățișat, ne-am întâlnit din păcate la multe evenimente cum ar fi moartea lui Nelson Mandela, la ceremonie în Africa de Sud, la Paris, la înmormântarea lui Chirac (Jacques Chirac, fost președinte al Franței – n.a.) unde am intrat împreună în Biserică, iar televiziunea franceză a reținut scena. Bill Clinton mă ținea de după umeri… Ne-am întâlnit în Muntenegru, la aniversări, și am păstrat legătura pentru că a fost mai mult decât o legătură între oameni de stat, a fost o legătură sufletească. Avem o corespondență întreagă pe care am s-o pun, prin digitalizare, la dispoziția celor interesați.

Rep.: Se apropie alegerile prezidențiale, din 2024, motiv pentru care vă rog să creionați cum ar trebui să fie portretul viitorului președinte al României.

E.C.: Cred că șansa României ar fi ca după 25 de ani să repete ca o personalitate din mediul academic să fie susținută de partide, dar care să nu aibă obligații nici financiare, nici politice și nici morale față de partide. Să aibă obligații numai față de idealurile morale perene.

Text și foto: Alex TOTH