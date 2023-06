Noutăți despre echipa de futsal CSM Târgu Mureș

Distribuie

Joi, 15 iunie, a avut loc o conferință de presă la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș, în care s-a vorbit despre echipa masculină de futsal a clubului care a promovat în Liga I și care va porni la drum cu un nou staff. În ceea ce privește sezonul competițional, acesta va începe la sfârșitul lunii august, iar pregătirea va începe de pe data de 15 iulie.

La conferință a participat directorul CSM Târgu Mureș, Szaszgaspar Barnabas, antrenorul coordonator al clubului, Cosmin Gherman, antrenorul echipei de U19, Endre Kacso, și doi jucători emblematici, Patrick Cherteș și Dobai Andris.

„După două rezultate extraordinare, reușite la Cupa României U19, seniorii echipei ne-au făcut o surpriză plăcută și ne-am pus la lucru ca să creionăm un viitor proiect pentru ei, pentru că au promovat în Liga I”, a afirmat Szaszgaspar Barnabas.

Cosmin Gherman a prezentat staff-ul, precizând că echipa este bazată pe jucători târgumureșeni și are dorința de a dezvolta proiectul de futsal, după ce a mai încercat acest proiect și în 2016: „Lucrurile s-au schimbat, ni s-a promis continuitate și dezvoltarea tinerilor târgumureșeni și cred că acesta este cel mai sănătos proiect din punctul meu de vedere, pentru un oraș ca Târgu Mureșul. Sunt fericit. Este o responsabilitate majoră pentru mine. Îmi asum tot ceea ce o să fac și cu siguranță, în viitorul apropiat, o să aducem și trofeele mult așteptate. O să am un antrenor secund, pe Moldovan Oviudiu. Suntem în căutare de preparator fizic. De Under 19 se va ocupa Kacso Endre și așa, încet, o să ne creionăm un staff puternic pentru a ne bate din nou pentru performanțe. Dar acum, importantă este dezvoltarea tinerilor târgumureșeni care nu au avut oportunitatea aceasta până acum.”

„Este important că echipa a ajuns unde îi este locul”

În ceea ce privește modul în care a decurs acest sezon, antrenorul echipei U19, Endre Kacso, a vorbit cu mândrie despre reușitele echipei: „Am avut un sezon bun, mai ales după anul acesta. Am reușit o performanță la U19, câștigarea Cupei României, am reușit promovarea. Este important că echipa a ajuns unde îi este locul.”

Vor avea loc și selecții, tocmai pentru a crea o echipă puternică: „Este important să vină alături de noi cât mai mulți jucători. O să facem și selecție și la U19, pentru că este important să continuăm cu munca pe care am depus-o până acum. Sper să vină cât mai mulți jucători la Liga I, la echipa națională. Sunt niște jucători de viitor, dar noi suntem încă la început. Încet încet o să ajungem sus”, a mai adăugat antrenorul Endre Kacso.

Patrick Cherteș a spus câteva cuvinte din postura de jucător, despre cum a văzut sezonul trecut și ce așteptări are de la noul sezon: „A fost un sezon destul de bun, cu o echipă tânără. Am avut doar un jucător care ar fi senior, iar de la acest an aștept să continuăm ca și sezonul acesta și să încercăm să ajungem cât de sus putem.”

Cel de-al doilea jucător emblematic, Andris Dobai, și-a exprimat părerea despre demersul echipei: „Sezonul care s-a încheiat a fost o surpriză mare și pentru club, dar și pentru oameni. Mă bucur că văd că sunt copii de viitor și foarte talentați. Sunt sigur că de la anul, se va face o treabă și mai bună.”

Diana CĂRBUREAN