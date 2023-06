Dacă apa nu are 20 de grade, nu plătim intrare la week-end

Nu mai plătim intrare la Weekend, începând din acest an. Plătim doar pentru bazinele de înot. Bazinele vor fi împrejmuite cu un gard iar accesul se va face pe baza unui bilet sub formă de brățară sau electronice de tip cod QR. Intrarea este 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, iar târgumureșenii vor beneficia de o reducere de 25%, pentru cele 7 bazine de îmbăiere, iar taxele pentru cele 3 ansamble de tobogane se achită suplimentar. Vor exista două porți de acces și două de ieșire. Plătitorii biletelor vor putea intra și ieși din incinta bazinelor de mai multe ori într-o zi. Se dorește ca începând din acest an biletele să poată fi achiziționate și online iar plata la casierie să poată fi făcută și cu cardul.

S-a rezolvat, astfel, problema celor care doreau să intre în complex pentru terenurile de sport, spații de joacă, terase sau plimbări. Pentru că depinde de firmele de construcții care lucrează, Portik Vilmos, viceprimarul Târgu Mureșului, nu a făcut nici o promisiune, dar speră ca lucrările vor fi gata și complexul funcțional în luna iulie.

Taxa de intrare în Week-end se aplică numai când temperatura apei atinge 20 de grade.

Amalia VASILESCU