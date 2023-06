FOTOREPORTAJ. Târgu Mureș: Festivitatea de absolvire a tinerilor dornici să devină dascăli

Distribuie

Palatul Culturii din Târgu Mureș a găzduit luni, 19 iunie, festivitatea de absolvire a studenților din cadrul Departamentului de Științe ale Educației, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, extensia Târgu Mureș.

Dintr-un total de 114 studenți, 63 au fost la învățământ cu frecvență și 51 au fost la învățămânmt la distanță, iar două absolvente au fost șefe de promoție. La învățământ cu frecvență, șefa de promoție a fost Diana Tașcă, cu media 9,78, iar la învățământ la distanță, șefa de promoție a fost Cristina Blidaru, cu media 9,55.

La festivitatea de absolvire au participat profesorii care i-au îndrumat pe studenți în acești ani, părinții, familiile și apropiații acestora. Ion Albulescu, directorul Departamentului de Științe ale Educației de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, ”Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, a fost primul care a luat cuvântul: „O frumoasă promoție de absolvenți a extensiei universitare din Târgu Mureș. Tineri care s-au pregătit pentru a fi dascăli pentru cei mai mici. Cu siguranță că o vor face cu mult interes, chiar dacă vremurile nu sunt printre cele mai fericite pentru educație, sau poate așa spun doar cârcotașii. În scurt timp vor fi supuși încercărilor, în sensul că așa se cade. Examenul de licență cu siguranță va fi un succes. În scurt timp va fi examenul de ocupare a posturilor didactice. Le urăm de pe acum succes.”

„Stimați studenți, dragi profesori, dragi părinți, este un moment de reală bucurie să ne aflăm astăzi la celebrarea încheierii anului universitar pentru studenții care au ales să parcurgă un drum de învățare alături de noi. Un parcurs ce urmează a fi realizat împreună cu copiii pe care îi vor educa. Acest eveniment marchează finalul nu numai a unei perioade de învățare, ci și a unei perioade în care a trebuit să învățăm unii de la ceilalți. Așa cum s-a menționat, este generația care a început în pandemie. Inclusiv noi, profesorii, a trebuit să ne așezăm și să reconfigurăm tot ceea ce înseamnă actul de predare într-un mediu pe care, chiar dacă la început îl consideram a fi eficient, am învățat să-l eficientizăm mult mai bine”, a susținut Olga Chiș, lector universitar doctor, în calitate de responsabil pentru programul de studiu al extensiei.

”Nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța infinită”

Profesor doctorand Dorin Lobonț, în calitate de director al Colegiului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, a afirmat următoarele: „Sunt onorat să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, la absolvirea studiilor universitare de licență, având în fața mea promoția de absolvenți ai uneia dintre cele mai bine cotate instituții de învățământ superior. Este un moment mult așteptat și de aceea vă felicit pentru terminarea unui capitol importat din viața dumneavoastră. Drumul vostru nu se va termina aici. Veți merge cu toții în mediul preuniversitar real unde vă așteaptă proiecte și oportunități în plan profesional, dar poate și dezamăgiri. Tocmai de aceea, în asemenea momente care vor apărea, cred că îndemnul lui Martin Luther King este mai mult decât încurajator: ”Putem să acceptăm dezamăgiri temporale, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța infinită.” Indiferent unde ne va duce viața, ca să vă încurajez pe toți cei aflați astăzi în sală, să priviți cu speranță spre viitor, să aveți încredere în voi, în destinul vostru, în profesia oferită de această specializare în viață și să nu vă dați învinși.”

Șefele de promoție au luat și ele cuvântul mulțumind tuturor cadrelor didactice, colegilor și familiei.

„Timp de trei ani am fost cu toții protagoniștii unui basm, care a luat sfârșit astăzi. Paginile pe care le-am scris în tot acest timp, sunt pagini pline de experiențe, de momente unice, frumoase și de emoții puternice. Cifra magică pentru noi era cifra cinci”, a spus Diana Tașcă.

„Titulatura de șef de promoție, pentru mine, este un privilegiu și sunt extrem de fericită că am putut să-mi realizez visul acela de a deveni cadru didactic. Vreau să mulțumesc stimaților profesori pentru sprijinul acordat, colegilor care mi-au fost alături și nu în ultimul rând, familiei mele și copiilor la care le spuneam: ”Acum faceți liniște că mami are ore online, are de învățat”. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes!”, a afirmat Olga Chiș.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto: Alin PETRE