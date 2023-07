40 de studenţi din 4 ţări la Academia Internaţională de Vară BEST

Distribuie

40 de studenţi din patru ţări se află săptămâna aceasta la Târgu-Mureş pentru a participa la Academia Internațională de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania) organizată de UMFST G. E. Palade din Târgu-Mureş. Tema din acest an este „Smart Together-Refresh the Community”.

„Avem aproape 40 de participanți din patru țări Franța, Croația, Republica Moldova și România. Tema anului acesta este Smart Together-Refresh the Community”, adică suntem mai deștepți împreună pentru a aduce un suflu proaspăt în comunitate. Studenții, pe baza experiențelor din întâlnirile avute trebuie până la finalul săptămânii să pregătească un proiect inovativ, în echipe mixte, internaționale, așa cum spune și numele proiectului bland it intensiv program, adică proiect intensiv mixt, finanțat de data aceasta și cu ajutorul Erasmus”, a spus Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, co-președinte fondator BEST-ISA.

La evenimentul oficial de deschidere a Academiei Internaţionale a participat şi Prof. Jean-Claude Million de la Université de Strasbourg, co-președinte fondator BEST-ISA, Doctor Honoris Causa al UMFST.

„Iată că după o absenţă de trei ani colegii mei şi cu mine suntem încântăţi să ne aflăm din nou în România la Târgu-Mureş pentru o nouă ediţie a Academiei BEST. Pentru noi, profesorii este o experienţă familiară şi care ne îmbogăţeşte, în timp ce pentru studenţi este o lume nouă. Pentru ei înseamnă descoperirea unei noi discipline, antreprenoriatul, într-un mediu internaţional şi multicultural. Antreprenoriatul este mai degrabă o stare a minţii, el nu este o căutare a adevărului, este ascultare, descoperire şi curiozitate”, a spus acesta.

Stundenţi vor avea, pe parcusul săptămânii întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice precum şi cu antreprenori tineri. Apoi vor trebui să vină cu idei inovative iar proiectul care va fi declarat câştigor va putea fi testat şi în practică.

„Noi avem un program de micro-finanțări, din nefericire resursele sunt încă reduse, dar pentru ideile cele mai bune o să finanțăm câteva proiecte pilot, cu sume de aproximativ 5.000 lei pe proiect și o să încercăm până la finalul anului să propunem niște soluții concrete, pentru că aceasta este una dintre marile probleme. În școala antreprenorială se fac foarte multe business, design de business, dar ei nu reușesc să experimenteze ceva și asta este o muncă a noastră, ca să convingem și colegii din toate facultățile din UM FST că merită să se studieze antreprenoriatul, că merită să se interacționeze, mai ales că se lucrează împreună”, a mai explicat Liviu Ciucan-Rusu.

Sanda VIŢELAR