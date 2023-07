Clădirea Ansamblului Mureşul, în reparaţii capitale

Distribuie

Lucrările de reparaţii sunt în plină desfăşurare la sala de spectacole a Ansamblului Mureşul din cartierul Dâmbu Piteros din Târgu Mureş. Reparaţiile fac parte dintr-un plan anual al conducerii instituţiei de cultură de a oferi toate condiţiile necesare pentru derularea activităţii.

„Ansamblul Mureșul îşi desfăşoară activitatea, din 2007, într-un spaţiu care a fost un cinematograf. La acel moment nu s-a gândit nimeni că această sală va deveni un spaţiu cultural nu numai pentru Ansamblul Mureşul, ci şi pentru alte spectacole. Sala, din păcate, are multe lipsuri şi mereu am întâmpinat tot felul de greutăţi şi mereu a trebuit să ne adaptăm, să facem câte ceva. Vă dau doar un exemplu, într-o sală de spectacole nu se vopseşte scena gri, întotdeauna culoarea trebuie să fie negru. Periodic, în funcţie de cum ne-am putut permite, am încercat să fim o gazdă bună, astfel încât spectatorii să nu simtă problemele pe care noi le întâmpinăm. În fiecare an am încercat să reparăm câte ceva şi să îmbunătăţim condiţiile atât pentru spectatori cât şi pentru artişti”, a spus Barabási Attila, directorul Ansamblului Artistic Profesionist Mureşul.

Printre nevoile sălii se numără instalarea de rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi, adaptarea punctelor sanitare tot în acest sens, dar mai ales repararea ţevilor de apă stricate care au cauzat, nu o dată, inundaţii în sala de repetiţii.

„Avem o grămadă de probleme cu infiltrațiile de apă, de pe acoperiş, de la locatari şi de la ţevi. De exemplu, în sala de repetiții nu știu de câte ori am avut probleme, podeaua a putrezit din cauza infiltraţiilor de la ţevi. Şi pe hol țevile erau vechi, s-au spart, iar un perete a mucegăit. Lucrurile s-au adunat şi anul acesta facem o reparaţie mai capitală. Eu, ca director, şi întreaga conducere a ansamblului am luat o decizie acum trei ani ca în fiecare an să facem ceva pentru ansamblu. Am schimbat fațada acum 3 ani, anul trecut am făcut un mic acoperiş de protejare pentru fațadă și pentru spectatori care vin la spectacolele noastre dacă e o ploaie, mai stau afară la rând pentru bilete ș.a.m.d”, a explicat Barabási Attila.

Lucrările includ reparea ţevilor vechi, vopsirea scenei, reamenajarea toaletelor şi vestiarelor, reparea sălii de repetiţii a secţiei române și schimbarea iluminatului din holul de acces.

“Am decis să implementăm acest plan, să fim buni gospodari pentru că, dacă mereu facem câte ceva, prevenim degradarea în timp a sălii. Ne dorim să oferim un spaţiu confortabil atât pentru spectatori, cât şi pentru artişti. Feedback-ul din partea spectatorilor a fost că sala de la Ansamblu este una dintre cele mai confortabile săli din Târgu Mureș. Dacă nu suntem gospodari în 10 ani sau în 5 ani tot se poate deja deteriora, se poate degrada ș.a.m.d. În fiecare an eu trebuie să fiu atent dacă se strică ceva, repede trebuie reperat sau înlocuit. Și atunci nu necesită nu știu cât sute de mii de euro investițiile pentru că am reparat din timp”, a mai spus directorul Ansamblului.

Cel târziu în primele săptămâni ale lunii august lucrările vor fi finalizate. Sumele pentru reparaţii au fost prevăzute în buget de către Consiliul Judeţean Mureş şi se ridică la 40.000 de lei.

Sanda VIŢELAR