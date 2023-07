Locul I pentru ACS Portugalia Târgu Mureș

Distribuie

Competiția sportivă SuperCupa „Mircea Răchită” s-a încheiat dumincă, 23 iulie pentru toate cele opt echipe de minifotbal participante. La finalul competiției, câștigătorii au urcat pe podium în cadrul festivității de premiere. Echipa mureșeană ACS Portugalia Târgu Mureș și-a adjudecat titlul de campioană a acestei competiții după ce a jucat finala împotriva celor de la ACS Academica Transilvania.

Meciul s-a finalizat cu scorul de 2-1 pentru ACS Portugalia Târgu Mureș, aducându-le victoria.

„A fost un turneu reușit pentru noi, unde au participat echipe bune și unde am reușit să gestionăm cu bine toate meciurile pe care le-am disputat până la final. Am fost singura echipă neînvinsă la această SuperCupă organizată în condiții bune și vreau să felicit organizatorii pentru inițiative și pentru invitație. A fost un turneu greu din cauza faptului că am avut de disputat multe meciuri într-un interval scurt de timp și din cauza temperaturii. Totuși, am reusit să ne impunem în finală cu scorul de 2-1 și să devenim campionii acestui turneu, unde am venit cu foarte multă ambiție pentru a obține trofeul mult dorit și mă bucură foarte mult că am reușit acest lucru”, a declarat Răzvan Chirilă, antrenorul echipei campioane.

(D.C.)