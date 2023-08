VIDEO-FOTOREPORTAJ: Ciprian Dobre, al 20-lea prefect mureșean

Distribuie

Noul prefect al județului Mureș, Ciprian Dobre, și noul subprefect Vasile Liviu Oprea au depus vineri, 4 august, jurământul de învestire în funcție.

Numirea celor doi a fost făcută joi, 3 august, de către premierul României, Ion-Marcel Ciolacu, și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 717 din data de 3 august.

Ceremonia a avut loc în Sala Mică de ședințe a Palatului Administrativ Târgu Mureș, într-un format discret și departe de festivismul altor ceremonii similare, care se desfășurau prin tradiție în Sala Mare a aceluiași imobil care găzduiește Instituția Prefectului – Județul Mureș. Astfel, în afara reprezentanților mass media la ceremonie au participat câțiva invitați speciali, cum ar fi Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș și Alex György – viceprimar al municipiului Târgu Mureș, alături de Nagy Zsigmond – subprefect și alți aproximativ 14 directori și reprezentanți ai unor instituții deconcentrate mureșene. În aceeași sală am remarcat și prezența discretă a soției noului prefect, notarul public Iuliana Dobre.

Mulțumiri pentru Mara Togănel

Imediat după depunerea jurământului, noul prefect al județului Mureș a transmis mulțumiri fostului prefect, Mara Togănel, care și-a depus mandatul în data de 2 august, despre care a afirmat că a fost ”unul dintre cei mai buni prefecți” ai județului Mureș de după 1990.

”Vreau să scot în evidență că Mara Togănel a avut un mandat foarte bun la Prefectura Mureș. Vreau să spun că Mara Togănel este unul dintre cei mai buni prefecți pe care județul Mureș i-a avut după 1990. Vreau să vă aduc aminte, atât dumneavoastră, cât și opiniei publice, cei doi ani de pandemie. Vreau să vă aduc aminte spitalele înființate în cursul pandemiei, cu concursul prefectului Mara Togănel, să vă aduc aminte de tot ceea ce a însemnat campanie de vaccinare în județul Mureș, de tot ceea ce a sacrificat în timpul pandemiei, când toată lumea, sau multă lume, nu aș vrea să generalizez, fugea de mesaje clare de vaccinare, pentru vaccinare. Mara Togănel a fost prefectul care a ieșit și s-a expus, făcând prima campanie de vaccinare de la nivelul unui județ. Vreau să îi mulțumesc celui care la acea vreme încă nu era șeful SMURD, astăzi este, doctorul Cristi Boeriu, care a stat alături de ea zi și noapte, a sfătuit-o și a încurajat-o în tot ceea ce făcea. Vreau să vă aduc aminte incidentul care a avut loc la Azomureș, unde noaptea la ora 1 și 18 minute a avut loc incidentul, la și 36 era pe platforma chimică, dându-ne informații de acolo și ținând sub control o situație care degenerase. Din lipsă de informații. De asemenea, vreau să vă aduc aminte criza fermierilor, respectiv protestul, când nu aveau autorizație să intre în centrul orașului și au intrat. La fața locului nu erau jandarmi, nu erau mijloacele care se cuveneau atunci când cineva vine cu 200 sau cu 500 de tractoare mari către un municipiu, bulversându-se total timp de 7-8 ore circulația din municipiu. Vreau să vă aduc aminte criza refugiaților ucraineni și exemplele pot continua”, a afirmat Ciprian Dobre, care deține și funcția de președinte al Partidului Național Liberal Mureș.

”Azilul groazei” și circuitul deficitar al informațiilor

Prefectul Ciprian Dobre a vorbit apoi despre cazul ”azilului groazei” din localitatea Bărdești: ”Cred, de asemenea, că multe instituții ale statului trebuiau să își facă datoria în ceea ce privește incidentul de la Bărdești și informațiile trebuiau să circule cu totul și cu totul decât au circulat. În lipsa informațiilor corecte din partea structurilor statului acestea sunt consecințele. În lipsa responsabilității fiecărui funcționar public, culegem rezultatele. Din acest motiv cred că noi toți astăzi trebuie să îi mulțumim Marei Togănel pentru mandatul pe care l-a avut”.

Încredere în noua echipă

În continuare, subprefectul Vasile Liviu Oprea, care beneficiază de sprijin politic din partea Partidului Social Democrat Mureș, și-a manifestat încrederea că noua echipă de conducere de la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș va duce la îndeplinire, pe plan local, Programul de Guvernare.

”Sunt convins că împreună cu dumneavoastră și cu domnul subprefect vom face o echipă de succes și că vom duce la îndeplinire Programul Guvernului în teritoriu și bineînțeles cu cei de față care sunt prezenți aici, conducătorii de instituții deconcentrate, vom reuși să ducem la îndeplinire sarcinile care ne sunt date. Sigur, nu este o sarcină ușoară, ceea ce trebuie să facem, dar sunt convins că toți suntem cu experiență în spate, și eu vin cu experiență, am mai fost subprefect și am mai fost prefect în această instituție, am fost director al Direcției Sanitar Veterinare Mureș și experiența contează foarte mult într-o astfel de funcție”, a transmis Vasile Liviu Oprea.

Al 20-lea mandat de prefect

Mandatul de prefect început vineri, 4 august, de către Ciprian Dobre este al 20-lea din istoria postdecembristă a județului Mureș, care consemnează din anul 1990 și până în prezent următoarele mandate: Vasile Udrea (1990-1992), Ileana Filipescu (1992), Ioan Racolța (1992-1995), Gavril Țîru (1995-1996), Ovidiu Natea (1996), Dorin Florea (1996-2000), Carmen Vamanu (2000-2001), Ioan Togănel (2001-2003), Ovidiu Natea (2003-2004), Ciprian Dobre (2005-2008), Felicia Pop (2008-2009), Emil-Marius Pașcan (2009-2012), Valentin Bretfelean (2012), Alexandru Petru Frătean (2012), Corneliu Grosu (2012-2014), Vasile Liviu Oprea (2014), Lucian Goga (2014-2018), Mircea Dușa (2018-2020) și Mara Togănel (2020-2023).

Alex TOTH

Foto/ video: Alin PETRE