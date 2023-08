Reîncep lucrările la Patinoarul Artificial din Târgu Mureș

Distribuie

Directorul Clubului Sportiv Mureșul, Cosmin Iuliu Pop, a anunțat vineri, 11 august, că lucrările pentru finalizarea Patinoarului Artificial din Târgu Mureș vor fi reluate în data de 24 august.

”A venit si ziua in care exista un raspuns la celebra replica din Tg Mures: „Bine, bine, bazinul ca bazinul, dar patinoarul pe cand?”. Lucrarile incep in 24.08.2023 si au un termen de finalizare de 15 luni. Patinoarul multifunctional – administrat de Agentia Nationala pentru Sport prin Clubul Sportiv ”Muresul”, va fi unul dintre cele mai moderne complexe sportive din tara, va respecta toate normele IHF, tribune cu capacitate de 2000 de locuri, spatii administrative, sala presa, vestiare, sala forta, anexe, iar cu dotarile corespunzatoate – poate gazdui si alte sporturi, nu doar cele pe gheața. Lucrarile de constructii si instalatii necesare finalizarii obiectivului sunt finantate prin Compania Nationala de Investitii. Multumim tuturor celor care ne-au oferit sprijinul in demersurile deblocarii acestui obiectiv atat de asteptat de targumureseni, care la fel ca si bazinul – va pune Targu Mures pe harta internationala a sportului”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Cosmin Iuliu Pop.

(Redacția)