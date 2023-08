Meciuri de baschet de pregătire pentru CSM Târgu Mureș

Distribuie

Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a organizat o conferință de presă joi, 17 august, pentru a oferi ultimele detalii cu privire la pregătirile echipei de baschet pentru noul sezon competițional.

În 23 și 24 august vor avea loc primele două meciuri amicale împotriva echipei din Timișoara, iar mai apoi vor merge la Târgu Jiu pentru a juca alte două meciuri. Cupa României va avea loc în 15-17 septembrie, iar echipa se pregătește constant pentru aceste competiții.

La conferință a participat antrenorul echipei de seniori, George Trif, alături de doi jucători veniți recent în echipa mureșeană, Radu Paliciuc și Mladen Jeremic.

Doi jucători noi

Antrenorul echipei își dorește ca echipa să evolueze atât la antrenamente, cât și la competiții și dorește să îi dezvolte mai departe.

„Sunt fericit că am reușit să păstrăm 90% din echipa sezonului trecut. I-am adus pe cei doi jucători noi prezenți lângă mine, care sunt foarte cunoscuți în baschetul românesc. Mladen Jeremic are nouă ani experiență în campionatul national cu rezultate deosebite, iar Radu are experiență în Divizia A, fiind conducător de națională”, a declarat acesta.

Echipa este optimistă pentru sezonul viitor, iar dacă jucătorii nu vor suferi accidentări, echipa se va putea bate cu orice altă echipă din țară.

„Ar mai fi fost o posibilitate să mai aducem un jucător pe poziția 5, dar încă mai căutam. Din păcate, problema cu FIBA ne-a micșorat puțin aria de selecție. În această formula în care suntem acum am încredere maximă și vom avea un sezon mult mai bun”, a declarat antrenorul.

Radu Paliciuc este un jucător cu experiență și se află la echipa mureșeană de două săptămâni.

„Mi-a plăcut să mă întorc la Târgu Mureș după zece ani. Am ales să vin aici datorită colectivului. Am început antrenamentul și îmi era dor de asta. Ne pregătim de meciurile amicale. Am revenit la Târgu Mureș cu toată experiența adunată în acești ani”, a afirmat jucătorul.

Mladen Jeremic este un jucător profesionit de baschet din Serbia care a mai jucat înainte la CS Rapid București, iar acum joacă pentru echipa mureșeană.

„În aceste câteva zile de cand sunt aici pot spune că îmi place. Personal, scopul meu este să mențin nivelul înalt în baschet și să ajut echipa cu experiența mea și cu orice se poate”, a arătat sportivul.

Diana CĂRBUREAN