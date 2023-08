Distribuie

Maris Feste poate însemna multe, pentru unii este muzică, muzica pe care o asculți alături de cei dragi, pe care te distrezi și pe care o simți până în adâncul sufletului, pentru alții înseamnă adrenalină, drifturi în mașina de curse, motoare turate pe care le auzi de oriunde ai fi în festival, senzația pe care o simți atunci când sari din avion cu o parașută în spate și te simți mai liber ca niciodată și într-un final cred că pentru toată lumea pe lângă activitățile din festival, adrenalină și muzică, Maris Fest înseamnă familie, înseamnă un loc unde nu ești judecat după aparențe, un loc unde prietenia și distracția se unește și aduce oamenii și fizic, cât și sufletește împreună.

Povestea Maris Fest a început acum ceva vreme când membrii clubului moto Legio Maris au hotărât că vor să unească comunitatea de motocicliști din Mureș într-un singur loc unde își pot împărți pasiunea și iubirea pe care o împărtășesc între ei, adică aceea pentru motoare și adrenalină.

“Eram acum câțiva ani la o masă cu niște prieteni motocicliști și cum vorbeam noi acolo am zis că ne dorim să facem ceva pentru comunitatea de motocicliști din județul Mureș și nefiind în perioada aceea festivaluri dedicate motocicliștilor și ne-am gândit ca asta ar fi o oportunitate să îi atragem împreună la un festival. Pe scurt, povestea Maris Fest a început la o bere alături de prieteni cu care împărtășim aceeași pasiune. Și credem că am reușit să naștem în sufletele oamenilor prin intermediul festivalului aceeași pasiune pentru motor, adică când am început Maris Fest în județul Mureș au fost înregistrate 4.600 de motociclete și la momentul actual sunt peste 30.000 și sperăm că noi am fost părtași la creșterea numărului de motocicliști din județ”, a declarat Thomas Moldovan, membru Lagio Maris.

Iar pentru că am auzit una din realizările pe care le-au avut cei din Legio Maris, Thomas Moldovan ne-a mai povestit despre încă două din realizările pe care au reușit să le bifeze de-a lungul anilor: “Una dintre cele mai mari realizări pe care le avem alături de povestea asta sunt copii noștri. Care când a început Maris Fest abia terminaseră grădinița, iar acum sunt voluntari și muncesc cot la cot cu noi pentru a ține pe picioare acest festival. În secunda asta când eu spun aceste vorbe trec pe lângă mine copii noștri care ne ajută și sunt aici trup și suflet pentru Maris Fest, dacă nu mă înșel anul acesta zece dintre copii membrilor din club sunt voluntari și fac parte din proiectul acesta minunat. Și cred că cea mai mare realizare Maris Fest este faptul că am reușit să unim la o masă, toate cluburile de motocicliști și tot ce înseamnă mișcare motociclistică din județul Mureș mai mult sau mai puțin organizată și am reușit să închegăm o comunitate unită.”

Cum spuneam și mai sus pentru fiecare Maris Fest înseamnă altceva așa că Andrada Uifălean ne-a spus mai multe despre ce înseamnă pentru ea Maris Fest, ca voluntară în cadrul festivalului: “Mulți încearcă să lungească răspunsul pe care îl dau eu voi încerca să fiu cât de scurtă posibil. Pentru mine Maris Fest este o familie, una care nu judecă după aparențe că ești pletos, bărbos, chel, gras, slab nu contează, nimeni nu va râde de tine, aici toată lumea se ajută și indiferent de ce problemă ai avea aici nu vei fi singur, asta înseamnă să faci parte din festivalul asta.”

Iar oamenii care au spus mai multe despre Maris Fest mai sus sunt cei care au participat la organizarea festivalului, astfel încât trebuia să auzim și o părere din public. Karina Săbădean ne-a vorbit mai mult despre cum simțea ea că este Maris Fest anul acesta din ochii unui participant: “Anul acesta este puțin diferit față de edițiile trecute, adică muzică s-a schimbat puțin, nu mai avem exclusiv muzică rock și metal, avem destul de mult rap și trap ceea ce nu este neapărat un lucru rău că încearcă să diversifice zona muzicală, chiar mă încântă, dar după părerea mea nu ar fi trebuit să se piardă esența pe care o avea Maris Fest, mult rock și metal asta ar trebui să fie principalul. Însă starea este la fel de frumoasă ca anul trecut, prieteni, distracție și cum spune toată lumea adrenalină.”

Adrian MURARIU