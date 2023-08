75 de echipe la startul Cupei Kinder

Distribuie

Cupa Kinder se află la cea de-a XVI-a ediție în care micii sportivi se pot pregăti pentru cele mai importante competiții sportive. Turneul va avea loc în perioada 28 august – 1 septembrie și se va desfășura în trei locații, mai exact pe două terenuri sintetice de la Trans-Sil și la baza proprie din Sângeorgiu de Mureș.

„De 16 ani le oferim copiilor înainte de începerea campionatelor oficiale acest turneu, care este prilej de testare, prilej de a verifica potențialul și nivelul la care se află”, a declarat președintele ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, Coriolan Pop.

În acest an, vor participa 75 de echipe din întreaga țară, existând șase categorii de vârstă, de la copii născuți în 2011, până la cei născuți în 2016.

Sistemul celor născuți în 2011-2012 este de 8 plus 1. În cazul celor născuți în 2013-2014 este de 6 plus 1, iar cei mai mici, născuți în 2015-2016 au sistemul 4 plus 1.

Președintele ACS Kinder confirmă faptul că toți cei implicați vor fi răsplătiți la final pentru eforturile depuse în timpul meciurilor.

„Cel mai important premiu pentru ei este competiția, dar bineînțeles, câștigătorii vor primi cupe, medalii, diplome, iar jucătorii remarcați vor fi premiați cu trofee individuale”, a declarat acesta pentru cotidianul Zi de Zi.

Diana CĂRBUREAN