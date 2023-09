FOTOREPORTAJ. Bază sportivă inaugurată în Morești. Ungheni, model de dezvoltare a fotbalului juvenil

Distribuie

Singurul fotbalist român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni (fosta denumire a Ligii Campionilor) cu două echipe diferite, în anul 1986 cu Steaua București și în anul 1991 cu Steaua Roșie Belgrad, Miodrag Belodedici, a participat sâmbătă, 2 septembrie, la inaugurarea unei baze sportive moderne în Morești, localitate aparținătoare orașului Ungheni.

Investiția în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei a fost asigurată integral din bugetul propriu al Primăriei Orașului Ungheni, iar panglica inaugurală a noii baze sportive fost tăiată de patru copii, sportivi legitimați la CS Ungheni 2018, entitate sportivă care își propune să lanseze cât mai mulți fotbaliști și handbaliști către marea performanță.

Belodedici: ”Așa ar trebui să fie în orice sat”

Alături de gazdele Victor Prodan – primarul orașului Ungheni și Cosmin Duma – viceprimar al orașului Ungheni, la eveniment au participat Adrian Pop – președintele CS Unirea Ungheni 2018, reprezentanți din top managementul Federației Române de Fotbal, respectiv Gabriel Boldescu – secretar general și Felix Grigore – manager al compartimentului Competiții, precum și Dumitru Chelariu – coordonatorul Echipei Naționale a Primarilor din România, Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș, și numeroși părinți și sportivi legitimați la CS Ungheni 2018.

”Felicitări oamenilor care s-au gândit să facă această investiție extraordinară pentru copiii care vor să facă sport. E un lucru foarte frumos, așa ar trebui să fie în orice sat, un teren din acesta și copii să aibă parte de fotbal, de baschet. Pentru copii e un lucru extraordinar și cred că dacă aveam și noi, pe timpul nostru, terenuri sintetice, eram și mai buni fotbaliști, sportivi”, a declarat, la puțin timp după inaugurarea oficială a bazei sportive, Miodrag Belodedici, ambasador al Federației Române de Fotbal al competiției ”Cupa vine la tine”.

Inițiativă benefică ”dezvoltării fotbalului juvenil”

Investiția de la Morești a fost apreciată în termeni pozitivi de către Gabriel Boldescu, secretar general al Federației Române de Fotbal, care și-a manifestat încrederea, în contextul celor mai recente eșecuri înregistrate de cele patru echipe de fotbal care au reprezentat România în competițiile europene, că ”fotbalul juvenil reprezintă speranța unor naționale puternice și a unor echipe de club care să aibă continuitate în cupele europene”.

Totodată, secretarul general al Federației Române de Fotbal a fost de părere că ”modelul Morești” ar trebui replicat de cât mai multe autorități publice locale, pe plan național, ”în cât mai multe locuri.”

”Dorim să salutăm, atât în numele Federației Române de Fotbal, cât și a domnului președinte Răzvan Burleanu, această inițiativă extrem de benefică dezvoltării fotbalului juvenil, și nu numai. Sincere felicitări cetățenilor localității Ungheni, Consiliului Local Ungheni, dar în mod special acestui ”motor” care îl reprezintă, domnul primar Prodan. Este într-adevăr o investiție extrem de utilă pentru dezvoltarea fotbalului, având în vedere faptul că această bază poate fi folosită într-un interval foarte larg de timp, știm cu toții că suprafața sintetică permite acest lucru. O inițiativă extrem de benefică pentru fotbalul românesc, ne bucurăm enorm când avem parte de astfel de realizări și ne dorim să regăsim în țară cât mai multe locuri cu astfel de baze”, a afirmat Gabriel Boldescu.

Planul lui Victor Prodan: ”Să facem performanță”

Noul teren de fotbal sintetic de la Morești are dimensiunile de 105 x 68 de metri, tribune cu o capacitate de 250 de locuri, instalație de nocturnă, precum și vestiare și grupuri sanitare pentru gazde, oaspeți și arbitri, și va fi utilizat atât de ”echipa mare” care evoluează în Liga a III-a, cât și de grupele de copii și juniori ale CS Unirea Ungheni 2018.

”În primul rând, vreau să vă spun că am fost forțați să spun așa pentru a face acest teren sintetic pentru că având în vedere faptul că Unirea Ungheni, echipa noastră din Liga a III-a, cu pretenții de Liga a II-a și bineînțeles 200 de copilași, nu mai aveau unde să se antreneze, pentru că în județul Mureș doar Târgu Mureș are teren sintetic, iar cei de acolo nu ne-au dat o oră, nu ne-au aprobat terenul, și atunci am fost obligați să facem acest teren. Trebuie să fim conștienți, performanța în sport și copilașii noștri ca să dezvoltăm sportul, mai ales ”sportul rege”, fotbalul, fără un teren sintetic nu se poate. Această investiție ne-a costat undeva la 3,5 milioane de lei, consider că lucrările s-au desfășurat conform proiectului, chiar mă declar mulțumit, nocturna ne funcționează foarte bine, după cum observați am făcut și 250 de locuri în tribune, cu vestiare, atât pentru gazde cât și pentu oaspeți, și bineînțeles pentru arbitri, pentru a-l putea omologa pentru Liga a III-a”, a declarat Victor Prodan.

Edilul șef al orașului Ungheni a subliniat apoi oportunitatea realizării investiției, punctând faptul că aceasta va deservi un număr foarte mare de sportivi: ”Pentru cetățenii din localitatea Morești este o mândrie pentru că au un astfel de teren, chiar îmi spuneau câțiva cetățeni mai în vârstă decât mine, cândva jucau pe un teren de iarbă, în mocirlă, iar acum vin aici și au un teren sintetic. Este benefic pentru că avem 200 de copilași la club, începând de la grupele de la 2014, 2015, 2016, 2017, inclusiv 2018. Aici aș vrea să mulțumesc domnului Gigi Moldovan care este trup și suflet, dânsul este coordonatorul grupelor de copii”.

Referindu-se la viitorul CS Unirea Ungheni 2018, Victor Prodan a mărturisit că își dorește ca aceasta să reprezinte cu mândrie județul Mureș, prin performanțe înregistrate atât la nivel juvenil, cât și în competițiile dedicate seniorilor.

”Planul pe termen mediu este să aducem cât mai mulți copii alături de clubul nostru, de Unirea Ungheni, să facem performanță și, bineînțeles, cu echipa mare a Unirii Ungheni să promovăm în Liga a II-a”, a conchis primarul orașului Ungheni.

Investiție model pentru județul Mureș

La eveniment au participat și Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș, și Mara Togănel – fost prefect, în prezent directorul Cancelariei Prefectului Județului Mureș.

”Trebuie să îi felicităm pe cei din Ungheni și prin această investiție Ungheniul demonstrează că în ultimii ani s-a înscris pe o traiectorie a dezvoltării orașului și atenția pe care astăzi o observăm este îndreptată către copii. Copii din Ungheni de astăzi au o bază sportivă serioasă, o bază sportivă care a fost gata în mai puțin de 150 de zile, iar toți banii care au fost învestiți în această bază sportivă sunt din surse proprii. Cu alte cuvinte, din banii cetățenilor din orașul Ungheni. Cred că astăzi putem să vedem până la urmă viitorul orașului Ungheni. Faptul că fac sport, în cazul nostru fotbal, este un lucru care nouă ne dă speranță. Sportul întotdeauna a însemnat și înseamnă reguli și dacă știi să respecți reguli, te adaptezi bine în viața de zi cu zi”, a menționat prefectul Ciprian Dobre, convins de faptul că ”Ungheniul va fi pentru multe orașe din județul Mureș și din alte județe un model de dezvoltare.”

Sute de sportivi, la fotbal și la handbal

Președintele CS Unirea Ungheni 2018, Adrian Pop, a mărturisit că investiția inaugurată la Morești este parte componentă a unui proiect care își propune atât dezvoltarea infrastructurii sportive, cât și dezvoltarea fotbalului pe plan local și mai ales accederea echipei de seniori în ”antecamera” fotbalului de performanță din România, adică în Liga a II-a.

”Ne bucurăm să fim astăzi aici pentru un eveniment foarte important pentru ceea ce înseamnă sport și în special fotbal la nivelul orașului Ungheni, la inaugurarea terenului sintetic de dimensiuni normale pentru copii și juniori, și nu numai. Acest teren face parte din proiectul Unirea Ungheni, pentru dezvoltarea sportului și a fotbalului pe raza orașului Ungheni. Suntem la un nivel să spunem 60-70% în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii clubului de fotbal. Suntem un pilon important în județul Mureș la tot ceea ce înseamnă sport și fotbal, și nu numai, rezultatele noastre anterioare vorbesc pentru noi. Sperăm ca în cel mai scurt timp să putem duce echipa de fotbal la un alt nivel și să ne ridicăm standardele la nivelul investițiilor făcute în sport în orașul Ungheni. Fără ajutorul Primăriei și al consilierilor locali și a domnului Victor Prodan nu se putea realiza tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici”, a declarat Adrian Pop.

Acesta a prezentat apoi succint, ce înseamnă în prezent proiectul CS Unirea Ungheni 2018, în câteva cifre: ”Avem în clubul Unirea Ungheni, aici vorbim și de copii și de juniori, aproximativ 200-250 de sportivi, secție de fotbal și de handbal în care noi performăm, mai vorbim și de un număr de aproximativ 30 de jucători la echipa de seniori care activează în Liga a III-a, unde suntem pe primul loc, anul trecut jucând finala barajului de promovare în Liga a II-a”.

În prezent, datorită condițiilor oferite, CS Unirea Ungheni 2018 a devenit un club foarte atractiv pentru numeroși sportivi care au domiciliul în alte orașe, dar și în localitățile limitrofe.

”Prin tot ceea ce facem noi la Ungheni atragem jucătorii și ne dorim ca toți cei din oraș, din județul Mureș, care doresc să facă fotbal, să vină la noi. Avem condiții foarte bune, la noi nu se percep taxe de instruire, antrenorii sunt plătiți de clubul Unirea Ungheni, copii beneficiază de gratuitate la tot ceea ce înseamnă instruire. Copii sunt de peste tot: din Iernut, din Târnăveni, din Târgu Mureș, din satele aparținătoare orașului Ungheni, Morești, Vidrasău, Cerghid, Cerghizel, ne-am extins ca și arie de selecție pe tot județul Mureș”, a conchis Adrian Pop.

Coordonatorul Centrului de copii și juniori al CS Unirea Ungheni 2018, Gigi Moldovan, s-a declarat foarte mulțumit de investiția inaugurată în Morești, considerată a fi foarte benefică pentru obținerea de noi performanțe pe plan sportiv.

”Ne-am adunat aici pentru a inaugura această superbă bază sportivă, care ne garantează că toți copilașii, sportivii din clubul nostru, au condițiile ideale pentru a ne atinge obiectivele pe care ni le dorim. O să avem absolut toate condițiile pentru ca sportivii să performeze și să își continue trendul ascendent pe care l-am început încă de acum doi ani. Subliniez că aceste grupe de copii au început activitatea acum doi ani și opt luni, am trecut de faza de inițiere, am început să participăm la turnee atât pe plan local, cât și pe plan internațional”, a declarat Gigi Moldovan.

Naționala Primarilor vs. Selecționata FRF

Inaugurarea bazei sportive din Morești a fost urmată de un meci demonstrativ de fotbal susținut pe terenul din Ungheni, care a adus față în față Echipa Națională a Primarilor din România, cu Victor Prodan căpitan de echipă, și o selecționată a Federației Române de Fotbal.

”Vreau să îi mulțumesc domnului Chelariu pentru că a dat curs invitației noastre și putem să ne bucurăm, să aducem primari din toată țara, în orașul Ungheni”, a afirmat Victor Prodan, care înainte de startul meciului a oferit Plachete speciale lui Dumitru Chelariu, coordonatorul Echipei Naționale a Primarilor din România, și lui Miodrag Belodedici, o ”legendă vie” a fotbalului românesc, care a purtat banderola de căpitan de echipă pentru selecționata Federației Române de Fotbal.

”Ne bucurăm pentru că avem oaspeți de seamă, de la Federația Română de Fotbal, care este reprezentată de domnul Gabriel Boldescu și de domnul Felix Grigore. M-a sunat și domnul Răzvan Burleanu (președintele Federației Române de Fotbal – n.a.), și-a cerut scuze că nu a putut să vină, și-ar fi dorit și dânsul să vină, dar Federația Română este reprezentată prin domnul Boldescu și prin domnul Grigore. Vreau să mulțumesc și marelui fotbalist Belodedici, liberoul echipei Steaua și a Naționalei României, și bineînțeles lui Marius Nicolae și tuturor celor din Federație care au dat curs invitației noastre și nu în ultimul domnului prefect Ciprian Dobre, care de fiecare dată dă curs invitațiilor noastre și este alături de orașul Ungheni și de sportul din Ungheni”, a mai transmis primarul orașului Ungheni.

Belo, ”Săgeată” și Mureșan, trio cu 105 selecții

Câteva sute de spectatori au avut apoi prilejul să vadă ”pe viu”, timp de 45 de minute, evoluția celor două formații care au avut în componență nume cum precum Miodrag Belodedici (multiplu campion al României și al Iugoslaviei), Marius Niculae (campion al României și al Portugaliei, în prezent manager al loturilor naționale de fotbal ale României U20 și U21)) și Gabriel Mureșan (multiplu campion al României, în prezent primar al comunei mureșene Apold), ex-fotbaliști care împreună au evoluat de 105 ori în tricolul Echipei Naționale de Fotbal, pentru care au reușit 20 de goluri.

”A fost un meci frumos, având în vedere vârsta, că nu mai avem potență fizică, dar a fost frumos mai ales pentru oamenii care a venit astăzi a fost o bucurie probabil să ne vadă pe viu, să zic așa. A fost o sărbătoare frumoasă, s-a lăsat cu multe goluri și cu multe execuții de care oamenii s-au bucurat live”, a declarat după meci Marius Niculae, care a reușit mai multe faze spectaculoase precum și două goluri, unul din penalty și unul tocmai de la centrul terenului.

”Am văzut că portarul era tot timpul ieșit și am zis să îl surprind de la jumătate, și am reușit”, a mai spus ”Săgeată” referindu-se la reușita sa de la mijlocul terenului.

Partida demonstrativă a marcat atât inaugurarea noii baze sportive din localitatea Morești, cât și promovarea mesajului de dezvoltare a fotbalului juvenil din România, sub coordonarea profesioniștilor, și s-a încheiat cu scorul de 5-4 (3-3) în favoarea Echipei Naționale a Primarilor din România.

Text și foto: Alex TOTH