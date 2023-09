INTERVIU. Văile, trupa târgumureșeană ce reînvie folclorul românesc

Distribuie

„Văile” este o trupă târgumureșeană formată în anul 2022, cuprinzând șase tineri talentați și dedicați muzicii lor. Ceea ce caracterizează arta lor este îmbinarea armonioasă dintre melodiosul folclor românesc și nuanțele muzicale specifice compozițiilor contemporane. I-am cunoscut în cadrul Festivalului ”Zacusca de Artă” din Cetatea Medievală din Târgu Mureș, unde au reușit să adune o mulțime de târgumureșeni în fața scenei pentru a-i asculta și pentru a cânta alături de ei. Membrii trupei sunt Radu Chețian – voce, autointitulat Soto, Victor Moldovan – voce, chitară, acustică, autointitulat Flam, Alexandra Moldovan – voce, Gabriela Pop – DJ, autointitulată Poplock, Laur Marica – basist și Andrei Suciu – chitară electrică, autointitulat Oroboro. Discutând cu ei, am aflat despre începutul haios al trupei și despre planurile lor de viitor în ceea ce privește „Văile”.

Rep.: Cum s-a format trupa?

Alexandra Moldovan: Trupa s-a format de la doi frați grăbiți să cânte la un concert la care au fost chemați – unul în Cluj, unul în Sângeorgiu. Ne grăbeam să ne alegem numele. Eram cu Victor la telefon și ne gândeam: vale, văi, țară.

Victor Moldovan: Mai pe scurt, mi-a venit mie de nicăieri ideea de „Văile”. Nu știm de unde, nu știm cum. Am închis apelul și, după trei minute, am sunat-o înapoi pe Ale și așa am ales numele. A trecut un an și un pic de când ne-am format trupa. Inițial, eram numai eu cu Ale, apoi, ușor-ușor, au apărut ca ciupercile după ploaie și Oro, Soto și Poplock și apoi și Laur.

Rep.: Unde ați cântat până acum?

V.M.: La Fain Music Weekend, Desculț în iarbă, Zacusca de Artă, Festivalul Luminii, Incubator 13, Uzina Foto. Am cântat și la o casă de copii. Toate acestea într-un an. Urmează să scoatem un album. Vom scoate și un videoclip la o piesă nelansată, dar care vedem că prinde bine la public, ceea ce ne bucură foarte mult.

Rep.: Ce planuri aveți pe viitor?

V.M.: Nu vrem să cobim, dar sperăm că vom ajunge la un nivel național, poate chiar internațional printre românii din diasporă, să reprezentăm atât țara noastră, cât și județul și orașul nostru. Vrem să fim o mică emblemă – uite, ăștia suntem noi. Plănuim să organizăm mai multe concerte care să fie și în afara județului, să mergem cam prin toată țara.

Rep.: Care sunt principiile trupei? Care este ideea voastră de bază?

A.M.: Să ducem un pic din folclorul nostru și din ce au construit bunicii noștri mai departe, printr-o variantă de care să fie interesată generația tânără din care facem parte.

Rep.: Ce fel de feedback ați primit până acum?

V.M.: Până acum am primit doar feedback-uri bune. Nu ne gândim foarte mult la ce am făcut bine; stăm de fiecare dată să ne uităm la ce am făcut greșit. Dar sărbătorim de fiecare dată – ne bucurăm de fiecare concert pe care îl avem, de fiecare om care vine la noi să facă o poză.

Radu Chețian: Am primit și multe critici constructive.

Rep.: Cum este atmosfera la repetiții?

Andrei Suciu: Mai mult studiem individual și ne strângem o dată la ceva timp, pentru că suntem din mai multe părți. Așa că ne trimitem backing track-urile unul altuia și le repetăm separat, iar după când ne vedem la repetiții putem să ne coagulăm sunetele.

A.M.: La repetiții este foarte fain.

V.M.: În cadrul oricărei trupe se mai întâmplă să existe discuții și certuri, dar când ne întâlnim toți e ceva extraordinar. Mereu suntem cu un dor unul pentru celălalt și mereu ne întâlnim cu drag.

R.C.: Mie mi s-a zis că vibe-ul de pe scenă nu se compară. Se vede că ne înțelegem între noi, că suntem prieteni în spatele scenei și chiar așa e.

A consemnat Alexandra BORDAȘ