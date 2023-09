FOTOREPORTAJ: Școala Gimnazială „Dr. Vasile Săbădeanu” din Voiniceni asaltată de emoții juvenile

Distribuie

Elevii Școlii Gimnaziale „Dr. Vasile Săbădeanu” din localitatea Voiniceni s-au prins de braț luni, 11 septembrie, și au pornit cu entuziasm spre o nouă aventură în universul educației.

Zâmbetele lor sfioase au reprezentat animarea fiorilor adolescentini care răzbat în sufletul juvenil prin prisma curiozității și a nerăbdării de a purcede într-un traseu inițiatic nou.

În călătoria spre succesul școlar, elevii mureșeni sunt călăuziți de niște „ghizi” erudiți, dascălii, care își propun ca în acest nou an să ofere încă odată empirism faptului că și elevii proveniți din mediul rural sunt capabili de reușite extraordinare, căci potențialul acestora nu ține cont de etichete sociale sau de grupuri de apartenență. În acest sens, am discutat cu un dascăl care se dedică cu multă iubire sacerdoțiului său didactic și care a dorit să ne transmită gândurile ei sincere și obiectivele educaționale pe care și le propune acum la început de an școlar.

„În anul școlar curent îmi doresc să mai aduc o generație de școlari la un nivel de excepție, dedicându-mă întru totul devenirii lor educaționale. Îmi doresc ca fiecare copilaș să se simtă integrat într-o colectivitate care este mai mult decât școlară, vreau ca acești copii să simtă că au o a doua familie aici, la școală, căci am elevi care, din păcate, și-a pierdut unul sau ambii părinți. Voi fi alături cu sufletul de acești copii, intenția mea fiind aceea de a transforma sala de clasă într-un cămin, motiv pentru care am și umanizat-o cu diverse decoruri, culori, planșe, jocuri, cărți. Sala de clasă este universul nostru și trebuie să fie cât mai primitoare. Aștept să-mi cunosc copilașii, să le ascult nevoile, părerile, să le descopăr potențialul pe care, ulterior, să-l fructificăm împreună. În materie de proiecte, aș vrea ca anul acesta să implementez un proiect care să mizeze pe ideea de incluziune socială și educațională”, au fost câteva dintre gândurile de debut de an școlar ale Elenei Mare, învățătoare la clase simultane, respectiv clasa pregătitoare și clasa a IV-a.

Festivitatea de începere a noului an școlar a avut loc în perimetrul din fața instituției educaționale, la eveniment participând reprezentanți de seamă ai comunității, anume: viceprimarul Petru Togănel, preotul Eugen Căndea, Iszlai Győző, reprezentant al ISU Ceuașu de Câmpie, respectiv agent Cătălin Dohan, reprezentant al Poliției Locale.

„Mesajul meu pentru elevii Școlii Gimnaziale <<Dr. Vasile Săbădeanu>> este să fie studioși, să fie ascultători și cuminți și să aibă parte de un an școlar cât mai productiv. Noi am sprijinit și vom sprijini financiar în continuare proiectele propuse de către direcțiunea școlii pentru a contribui la dezvoltarea acestei instituții. M-am bucurat astă vară să văd progresul educațional pe care l-au înregistrat copii acestei școli, ceea ce demonstrează interesul și implicarea cadrelor didactice”, a fost declarația viceprimarului Petru Togănel, adresată sub forma unui îndemn colocvial pentru elevii Școlii Gimnaziale „Dr. Vasile Săbădeanu”.

68 de elevi

Școala însumează un efectiv total de 68 de elevi repartizați în clase primare și gimnaziale. Mihaela Maria Pop este directoarea celor nouă structuri școlare ale Școlii Gimnaziale Comuna Ceuașu de Câmpie, absolventă a Facultății de Pedagogie din cadrul Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și a unui program de masterat în domeniul resurselor umane. În cei doi ani de activitate, aceasta a reușit să efectueze contribuții majore în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurală a instituțiilor pe care le conduce, prin câștigarea mai multor proiecte de educație.

„În anul acesta implementăm al doilea an de proiect de reducere a abandonului școlar. Cu ajutorul acestui proiect am dotat în fiecare școală gimnazială câte o sală Smart, dotată cu tablă inteligentă, cu laptop-uri, cu diverse materiale didactice și dispozitive digitale. În cadrul acestui proiect elevii noștri au posibilitatea de a merge în excursii în mod gratuit și de a participa la diverse activități, obiectivul este acela de a le stârni interesul. În acest sens am avut anul trecut <<Festivalul Brazilor>>, <<Festivalul toamnei>>, cu prilejul diverselor sărbători religioase și nu numai. Am organizat și activități de remediere, iar copiii au fost recompensați cu masă caldă sau gustare, activitățile fiind menite de a le dezvolta abilitățile de comunicare, de alfabetizare, de a recupera unele cunoștințe și alte activități extra-curriculare. Un al doilea proiect pe care l-am câștigat anul acesta prevede dotarea cu materiale didactice și digitale în valoare de 400 de mii de euro. Într-un an și jumătate vor fi dotate toate clasele din comună cu mobilier și materiale didactice în valoare de 4 mii de euro și dispozitive digitale tot în valoare de 4 mii de euro. Vom dota și un laborator multidisciplinar în valoare de 18 mii de euro. De asemenea, am obținut aprobarea reabilitării acestei instituții din Fondul Național de Investiții. Pentru a realiza aceste obiective este necesară implicarea părinților în eficientizarea procesului instructiv-educativ. Pentru o educație pentru viață, bazată pe principii morale, sociale, pozitive, este nevoie de implicarea comunității, a bisericii, a autorităților locale cu care avem un parteneriat solid pentru a derula activități în care să prevenim violența, să respectăm regulile de circulație și să asigurăm o bună conviețuire realizată prin toleranță și o conduită afectivă a elevilor noștri. Sintetic, obiectivul nostru e să creăm condiții prielnice pentru o educație de calitate”, a declarat Mihaela Maria Pop, pentru cotidianul Zi de Zi.

Apel la responsabilitate și creativitate

Dedicarea conducerii se reflectă chiar și în numărul mare de parteneriate pe care școala îl are cu diverse instituții, printre care amintim: Parteneriatul Educațional cu Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională Antidrog, Parteneriatul Educațional cu Jandarmeria Română, Gruparea de Jandarmi Mobilă Regele ”Ferdinand I” și Protocolul de colaborare cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie.

Întrebată despre provocările cu care s-a confruntat în calitate de director al nouă structuri școlare, aceasta a răspuns: „Pe lângă activitățile educative, mă ocup de administrarea financiară a fondurilor, de partea de reabilitare a infrastructurii școlare, de resurse umane, de asigurarea transportului elevilor prin microbuzele școlare, de baza materială. Este o muncă titanică, îmi dedic aproximativ 80% din timpul liber acestei școli și sunt implicată atât profesional, cât și afectiv, căci eu însămi provin din această localitate. Am venit cu sufletul să ridic prestigiul școlii. Îmi doresc ca profesorii să fie responsabili, să aibă răbdare, creativitatea și onoarea să-i însoțească pe tot parcursul anilor ce vor urma, să răspundem provocărilor ce se ivesc, să modelăm frumos caractere și să ne mândrim cu aportul nostru final. Pornim pe acest drum al cunoașterii pentru a realiza activități de învățare, de auto-cunoaștere, de socializare. Ne dorim ca elevii noștri să lege prietenii, să fie empatici, să fie toleranți, să le cultivăm respectul și responsabilitatea socială, să le dezvoltăm creativitatea și să le modelăm frumos caracterul, bazat pe principii morale și o conduită adecvată”.

La Școala Gimnazială „Dr. Vasile Săbădeanu” din localitatea Voiniceni profesează cadre didactice de excepție a căror țel unanim este reușita procesului instructiv-educativ prin aporturi personale, prin perseverență, prin dedicare, prin iubirea genuină pentru copii.

Echipa Zi de Zi urează tuturor elevilor un an școlar prosper, presărat cu noi experiențe educative care să se transforme cu timpul în achiziții valorice folositoare. Mult succes, dragi învățăcei!

Text și foto: Mădălina ROHAN