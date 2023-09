FOTOREPORTAJ: Parada Baloanelor cu Aer Cald ”reînviată” pentru familiști

Distribuie

Cel mai vechi festival de baloane cu aer cald din Transilvania, Parada Baloanelor cu Aer Cald, și-a scris istoria celei de-a 17-a ediții în perioada 22-24 septembrie, în Mătrici, sat aparținând comunei Eremitu aflat la circa 21 de kilometri de stațiunea Sovata, la 26 de kilometri de municipiul Reghin și la 37 de kilometri de municipiul Târgu Mureș.

15 baloane, din trei țări

Beneficiind de o suprafață generoasă de teren, în suprafață de aproximativ 16 hectare, festivalul s-a adresat atât iubitorilor de adrenalină care s-au încumetat să admire de la înălțime frumusețea peisajului rustic de toamnă, cât și vizitatorilor veniți în Mătrici cu scopul de a se relaxa, singuri, alături de familie sau de prieteni, în mijlocul naturii, preț de câteva ore.

”Anul acesta sunt 15 baloane în total, sunt din România, Ungaria și Republica Moldova”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Lőrincz Miklós, organizator.

De la Câmpu Cetății, la Mătrici

Referindu-se la schimbarea locului de desfășurare a Paradei Baloanelor cu Aer Cald, de la Câmpu Cetății la Mătrici, Lőrincz Miklós a precizat: ”Am ales locația aceasta pentru că am vrut să rămânem în zona Câmpului Cetății. Nu am plecat de acolo pentru că ne-am supărat pe cineva, ci pentru că practic nu mai aveam loc. Acesta este unul dintre motivele pentru care a trebuit să schimbăm locația. De asemenea, în Câmpu Cetății nu ne mai puteam conforma legii pentru a organiza un festival aviatic, mă refer aici la locul de decolare”.

Programe pentru copii și familii

Acesta a subliniat că formatul Paradei Baloanelor cu Aer Cald s-a modificat considerabil în comparație cu cele 16 ediții anterioare, în ideea de a se adresa și mai mult familiștilor și copiilor. În acest sens, programul acestei ediții a conținut activități precum ateliere de meșteșuguri, demonstrații ale pompierilor, jocuri creative de desen, cursuri de dans, spectacole de păpuși, ateliere pentru cercetași, sporturi diverse, concurs de street dance și numeroase spectacole pentru copii, dar și pentru adulți.

”Festivalul din acest an se află la cea de-a 17-a ediție, dar în acest format nu a mai fost din 2019, atunci a fost ultima ediție, apoi a venit Covidul și în 2021 și 2022 au fost reguli speciale, cu purtarea măștii și vaccinări; n-am făcut festivalul în felul acela care a fost în neregulă. Anul acesta, cu o echipă nouă alături de echipa veche, am încercat să ”reînviem” festivalul în forma lui originală, la care am adus și schimbări. Are un format diferit, cu programe diferite față de ce a fost, în special programe pentru copii și pentru familii. Grupul țintă sunt persoanele de vârstă mijlocie, de peste 35 de ani, până la 45-50 de ani. Normal, în intervalul acesta sunt familiștii. Acesta e targetul nostru. Unora li se pare că avem doar programe pentru copiii, dar nu e așa, programele sunt pentru toată lumea”, a precizat Lőrincz Miklós.

Zboruri cu balonul

În cele trei zile ale festivalului, amatorii de plimbări ”la înălțime” au avut posibilitatea ca în schimbul sumei de 800 de lei/persoană să efectueze zboruri cu balonul, cu durata cuprinsă între 20 și 60 de minute, în funcție de condițiile meteorologice. Acestea au fost programate de două ori într-o zi, la răsăritul și la apusul Soarelui.

”Sunt și zboruri ancorate, și zboruri libere. Pentru zbor liber, viteza maximă a vântului trebuie să fie de 10 kilometri pe oră, pentru zborul ancorat până la 5 kilometri pe oră. În total, am avut pentru cele cinci zboruri programate 96 de persoane înscrise”, a afirmat Lőrincz Miklós.

Recomandări pentru organizatori

Ieșind puțin din atmosfera idilică asigurată în mare măsură de mirificile peisaje existente în satul mureșean Mătrici, cotidianul Zi de Zi are două recomandări pertinente pentru organizatorii festivalului, în ideea de a remedia în 2024 anumite minusuri sesizate la ediția din acest an.

1) Să amenajeze un punct de prim ajutor în caz de urgențe medicale. Altceva decât pompierii voluntari locali. Vorbim, totuși, despre un eveniment cu mii de participanți care au achitat un bilet de intrare în valoare de 20 de lei/persoană. Și chiar dacă accesul la festival ar fi fost gratuit, un punct de prim ajutor se impunea cel puțin din considerentul că ”paza bună trece primejdia rea.”

2) Să organizeze și să amenajeze mai eficient/prietenos locurile de parcare, dar și fluxul de intrare – ieșire al aututorismelor de pe câmpul impropriu denumit ”parcare”. De menționat că la ediția din acest an un loc de parcare a costat 10 lei, sumă prea mare raportată la condițiile existente.

Text și foto: Alex TOTH, Mădălina ROHAN