Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș: ”Trebuie să avem DNA-ul Pădurilor pentru a pune pe butuci Mafia Lemnului”

Distribuie

În România se taie ilegal 20 de milioane de metri cubi, anual. Autoritățile „prind” hoții a doar 200.000 de metri cubi.

Această cifră infimă ne arată că statul tolerează infracțiunile cu lemn și că este nevoie de o nouă structură care să poată duce o luptă reală împotriva Mafiei Lemnului. USR propune, din nou, înființarea DNA-ului Pădurilor.

„Așa arată corupția generalizată și în fața căreia, de la nivel central, inclusiv Ministerul Mediului închide ochii”, subliniază deputatul Adrian Giurgiu, președintele USR Mureș. Acesta susține că ce se întâmplă acum în România, în materie de furt al masei lemnoase, nu poate să se întâmple și fără implicarea unor reprezentanți ai autorităților din domeniu.

„Dacă din totalul lemnului tăiat ilegal, statul depistează doar 1% este clară insuficiența monitorizării și aplicării legilor de mediu. La fel de clar este astfel de activități ilegale nu ar putea avea loc fără complicitatea Poliției sau a Romsilva. În primul rând, este evident că mafiei lemnului, pur și simplu, nu îi pasă și nu îi este frică de presă și de justiție”, a mai declarat Adrian Giurgiu.

Este nevoie de DNA-ul pădurilor

Conform statisticilor realizate la nivel european, România este țara în care tăierile ilegale de lemn bat orice record. Suntem țara în care se taie lemn, ilegal, din păduri protejate prin programul Natura 2000. România și-a luat o serie de angajamente în 2020, atunci când Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement. Printre care adoptarea de măsuri legislative, transparență sporită și implementarea sistemului de urmărire a lemnului.

„La trei ani distanță nu am făcut mare lucru și o nouă procedură de infringement este pe masa oficialilor de la Bruxelles. Nu mai putem continua în acest fel, iar DNA-ul Pădurilor este soluția pentru destructurarea Mafiei Lemnului, pentru protejarea pădurilor, dar și pentru a deveni – într-un final! – o țară care-și protejează pădurile și mediul înconjurător”, a declarat deputatul Adrian Giurgiu,

USR a propus, în urmă cu mai mulți ani, înființarea unei Direcții de Investigare a Infracțiunilor de Mediu – instituție cu independență financiară și autonomie structurală care să preia competența soluționării tuturor infracțiunilor de mediu prevăzute în Codul Penal și în legislația specifică fiecărui domeniu cu impact asupra mediului.

„Legea noastră nu a fost pe placul marilor partide care beneficiază indirect de pe urma baronilor locali care se îmbogățesc din tăierile ilegale de lemn. A fost adoptată în Parlament dar, culmea, a fost atacată de Guvern la Curtea Constituțională. Revenim acum, cu o nouă inițiativă a legii care are ca scop înființarea acestei structuri de cercetare a infracțiunilor de mediu”, spune deputatul.

Acesta a mai explicat și faptul că există în PNRR un jalon care vizează expres crearea acestei instituții. „Nimeni nu se mai poate pune acum de-a curmezișul împotriva acestei legi”, consideră Adrian Giurgiu.

Propunerile deputatului, ignorate de Ministerul Mediului

„Încă înainte de a deveni parlamentar m-am implicat în operațiuni civice de combatere a tăierilor ilegale și a furtului de lemn din pădurile noastre. În mandatul de parlamentar am avut un dialog susținut atât cu Romsilva, cât și cu Ministerul Mediului”, explică deputatul mureșan.

Una dintre soluțiile propuse de deputatul Adrian Giurgiu pentru a opri tăierile ilegale de lemn și transportul masei lemnoase pe timp de noapte a fost montarea unor sisteme GPS pe utilajele care acționează în pădure (harvestere, TAF-uri și altele). „Această măsură ar fi cea mai la îndemâna autorităților. Sunt doar câteva mii de astfel de utilaje în România care sunt deja înregistrate în operațiunile de exploatare a masei lemnoase. Imaginați-vă cum ar fi să fie dotate cu GPS și urmărite de la distanță. Efectiv ar reduce substanțial, în primă fază, furtul lemnului tăiat ilegal”, explică deputatul mureșan.

În plus, acesta a mai adăugat și faptul că se mai pot implementa și alte sisteme de supraveghere complementare: camere video sau chiar drone. „Prin trei metode simple și absolut deloc costisitoare vom ști astfel cât se exploatează, cine, unde, dacă are sau nu are autorizație. Cu Romsilva care ar trebui să se ocupe de managementul sistemelor de supraveghere și cu o instituție care să joace rolul de DNA al pădurilor România va deveni o țară în care Mafia Lemnului va fi pusă pe butuci”, a conchis deputatul mureșan.

(Advertorial)