INTERVIU. ACS Academica Transilvania, sprijin pentru tinerii sportivi

Înființată în 2017, ACS Academica Transilvania continuă să sprijine tinerii sportivi, dornici de a se forma, punând accent în special pe formarea lor, ca oameni. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, președintele ACS Academica Transilvania, Rareș Vîrtic, a vorbit despre familia formată în acești ani de existență a clubului și despre dezvoltarea lor, atât ca și club sportiv, cât și ca bază sportivă.



Reporter: Începeți cu un mic istoric al ACS Academica Transilvania.

Rareș Vîrtic: Este o asociație club sportiv înființată de o mână de foști jucători de fotbal la nivel de Liga a II-a și puțin din Liga I. Am început proiectul datorită faptului că am luat și această bază sportivă în administrare și am zis să o dezvoltăm, să o administrăm cât mai mult. Așa a luat naștere Clubul Academica Transilvania, un club de amatori. Am început cu aproximativ 60 de copii și am ajuns momentan la un număr de 160 de copii. Avem și o echipă de seniori în Liga a IV-a Elite, tot amatori.

Rep.: Câte grupe aveți acum în cadrul clubului?

R.V.: Avem șapte grupe. Cei mai mari sunt Under 15, adică din 2009-2010, plus echipa de seniori care e un mixt între jucători adulți, seniori și copii din centrul nostru, din 2006-2005-2007, chiar și 2008. Adică Under 19, Under 17 și Under 16.

Rep.: Când s-a înființat de fapt clubul sportiv și cum se finanțează?

R.V.: În 18 august 2017. Principala sursă de finanțare constă în cotizațiile părinților. Avem și câțiva sponsori, iar pe această cale vrem să îi mulțumim domnului Cătălin Șimon care ne susține prin firma lui Instgaz. Ne ajută foarte mult, mai ales pe partea de seniori, unde cheltuielile sunt destul de mari.

Rep.: Cum faceți față, având în vedere costurile ridicate?

R.V.: Ne descurcăm, mai exploatăm baza sportivă.

Rep.: Dorinți să vă extindeți baza sportivă?

R.V.: Nu prea mai avem unde să ne extindem, nu mai avem loc. Eventual ne vom dezvolta, să mai schimbăm din nocturnă. Noi când am preluat-o nu era chiar atât de dotată. De exemplu, am reușit în acești ani de activitate să punem o instalație de nocturnă pe terenul de iarbă. Ne ajută foarte mult, deoarece putem face antrenamentele pe timp de toamnă-iarnă pe nocturnă. Am schimbat și nocturna de pe terenul sintetic.

Rep.: Se poate juca pe acest teren și de plăcere? Pot veni grupuri de băieți să joace aici de plăcere chiar dacă nu fac parte din acest club sportiv?

R.V.: Sigur că da. Poate veni oricine. De aceea vă și spun de partea aceasta cu minifotbalul și despre partea cu campionatele pe care le organizăm.

„Nu vindem vise, nu ne gândim la bani câștigați din fotbal, ei trebuie să se obișnuiască cu un mediu de viață sănătos”

Rep.: Cu ce vă mândriți cel mai mult la nivelul clubului?

R.V.: Cel mai mult ne mândrim cu niște copii sănătoși, plini de viață și bucuroși că joacă fotbal. Nu punem preț pe rezultate sau pe turnee câștigate. La noi orice copil poate veni să facă mișcare, să se bucure de fotbal. Asta le transmitem și părinților înainte să îi aducă la clubul acesta. Pot veni o săptămână să vadă cum e, iar dacă copilul își dorește să continue antrenamentele, se poate înscrie. Dacă îi trimiți cu forța pentru a juca fotbal și pentru a câștiga bani în viitor, atunci nu se face treabă. Noi nu credem în asta, dragoste cu forța nu se poate. Nu promitem nimănui că dacă vine la fotbal va ajunge fotbalist. Politica noastră este să facă mișcare, să se disciplinze, să fie într-un mediu sănătos și să aibă toate condițiile necesare practicării fotbalului. Nu vindem vise, nu ne gândim la bani câștigați din fotbal, ei trebuie să se obișnuiască cu un mediu de viață sănătos, iar asta le recomandăm tuturor părinților să își obișnuiască copiii cu acest mod de viață. Un popor sănătos, este un popor care face sport, indiferent de ramura sportivă. În ziua de astăzi contează foarte mult să faci sport.

Rep.: Aveți sportivi care au pornit de la acest club sportiv și au ajuns departe, la academii renumite sau pe sticlă?

R.V.: Nu. Generația noastră, cu care am început acest proiect, a fost generația 2005-2006. Momentan au mai rămas 4-5 copii, dintre care sunt care joacă meci de meci în Liga a IV-a. Noi, dintre toate echipele de seniori din Liga a IV-a avem cei mai mici juniori pe care trebuie să-i băgăm în teren. Ne obligă și regulamentul să avem doi juniori. Juniori înseamnă Under 21, ceea ce înseamnă copii născuți în 2002. Noi jucăm deja cu 2006-2007. Cu asta ne și mândrim, că jucăm cu cei mai mici juniori.

Rep.: Cum reușiți să-i motivați pe cei mici de la echipa de seniori pentru a continua jocul și pentru a deveni tot mai buni?

R.V.: Îi motivăm și îi promovăm de la o vârstă fragedă la o echipă de seniori, ei prin asta își găsesc motivația. Antrenamentele la seniori au un alt ritm, este un mixt, joci cu oameni adulți. Tocmai ei le pot fi exemple și modele. Să vadă de la cei mai mari cum joacă.

Rep.: Cum s-a încheiat sezonul competițional pentru voi?

R.V.: Am terminat pe un merituos loc III cu o perioadă foarte bună, adică 11 etape fără nicio înfrângere. Ne-am mândrit cu asta. După au urmat două meciuri mai grele cu niște înfrângeri usturătoare, dar am avut puterea de a trece peste. Per ansamblu, să termini pe locul III când obiectivele tale sunt de a promova cât mai mulți tineri la seniori, fără un buget foarte mare, este un lucru foarte bun. Ca și buget suntem cam pe ultimul loc. Aici dacă vrei să vi și să joci, vi pentru condiții, pentru o atmosferă bună, sănătoasă și pentru plăcerea de a juca.

„La Academica suntem o mare familie”

Rep.: Ce meciuri sau competiții va asteaptă acum, în noul sezon?

R.V.: Am început deja campionatul Ligii a IV-a Elite. Obiectivele sunt să îi vedem pe acești tineri că se aproprie cât mai atre de nivelul Ligii a IV-a și facă față, să joace meci de meci, și desigur, ne gândim și la victorii, iar aici vorbesc strict de echipa de seniori. Suntem înscriși la patru categorii de vârstă, Under 15, Under 13, Under 12 și Under 11, unde nu punem preț pe rezultat. Ne interesează să vedem evoluții și ne bazăm foarte mult pe forța jocului. Vrem să vedem 2-3 jucători care își asumă, care au personalitate, care se dezvoltă sănătos și cel mai imăportant, să fie fericiți. La Academica suntem o mare familie, o familie în jur de 200 de persoane.

Rep.: Cum decurg antrenamentele aici?

R.V.: Pe perioada vacanței de vară am avut un program mai extins și mai aglomerat. Am încercat să facem patru antrenamente pe săptămână cu toți copiii. Am făcut antrenamente de dimineață, iar acum, de când a început școala facem trei antrenamente pe săptămână, tocmai pentru ca ei să aibă timp de școală. Prioritatea copiilor trebuie să fie școala, după care sportul. Nu ne dorim să-i sufocăm cu programul acesta. Cu echipa de seniori facem patru antrenamente pe săptămână. Deci trei antrenamente la copii și juniori, plus meci, iar la seniori avem patru antrenamente plus un meci la sfârșitul săptămânii.

A consemnat Diana CĂRBUREAN