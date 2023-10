VIDEO, FOTO: Regal Kangoo Jumps la Reghin

Distribuie

Asociația Kangoo Club Reghin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin și al Consiliului Local, în parteneriat cu Kangoo Jumps România, a organizat sâmbătă, 7 octombrie, în Piaţeta Libertăţii din municipiul Reghin, a treia ediție a evenimentului “Euforie pe ghete by Adina Ința“.

Piațeta Libertății s-a dovedit și în acest an locația ideală pentru iubitorii de mișcare care au răspuns invitației adresată de Adina Ința, Crina Laszlo și Sorina Bucin, reprezentantele Asociației Kangoo Club Reghin.

”Euforie pe Ghete by Adina Ința” este un eveniment sportiv dedicat promovării sănătății și mișcării în comunitate. Suntem trei fete care ne-am angajat să facem din evenimentul nostru anual mai mult decât un simplu eveniment sportiv. Este un efort susținut pentru a îmbunătăți starea de sănătate a comunității noastre și pentru a crea o legătură mai strânsă între noi toți. Acest eveniment sportiv de excepție promite și reușește în fiecare an să aducă bucuria și energia sportului Kangoo Jumps direct în inima comunității noastre. Susținem fiecare eveniment sportiv, suntem prezenți ori de câțte ori ne permite timpul la promovarea unui stil de viață sănătos. Mișcarea este foarte importantă ca să avem sănătate și să ne bucurăm de viață”, a precizat Adina Ința, președintele Asociației Kangoo Club Reghin.

Experiența acumulată la edițiile anterioare a făcut mult mai ușoară organizarea ediției din acest an, este de părere Crina Laszlo, vicepreședinte al Asociației Club Reghin. „Anul acesta am avut prezenți 27 de profesioniști, cu toții s-au simțit excelent, așa cum trebuie să fie când e vorba de „euforia pe ghete”. Legat de organizare, putem spune că avem ceva experiență în spate în urma celorlalte două ediții și ne împărțim treburile mult mai bine și exact, știm fiecare când să intervenim și ce avem de făcut. Fetele de la club au fost prezente încă de dimineață devreme, au pus mâna, au ajutat. Pot spune că ediția din anul acesta a fost cea mai nestresată comparativ cu edițiile precedente. La finalul acestei zile mă aștept ca toată lumea să aibă aceeași energie cu care au venit, chiar mai mare, plini de bucurie, satisafacție, cu dorința exprimată să revină și anul viitor la “Euforie pe ghete by Adina Ința“, a precizat Crina Laszlo.

Stil de viață pentru Kinga Sebestyén

Invitatul special al evenimentului a fost și de această dată Kinga Sebestyén, C.E.O. Kangoo Jumps România.

„Pentru mine e o mândrie ca după 16 ani să avem o comunitate așa de frumoasă, care vine la Reghin de peste tot din țară. Avem la ediția din acest an peste 20 de instructori care au venit cu echipele lor. Dovedim astfel ce înseamnă un antrenament sănătos, un antrenament plin de euforie, pentru că asta simțim noi pe ghete. În ce mă privește, de când am pus prima dată ghetele în picioare, viața mi s-a schimbat complet. Kangoo Jumps este în primul rând un stil de viață. Este o bucurie să te pui în ghete pentru că te motivează, te bucuri și sari ca un copil. E și un aspect psihologic aici, transmitem o energie, transmitem o bucurie pe ghete. Asta e și misiunea mea, să avem o comunitate mare, să vină cât mai mulți să încerce, să descopere ce înseamnă un sport sănătos, ce înseamnă să faci un sport cu bucurie, unde nu numai transpiri, dar îți faci un antrenament cardio, tonifiere și de ce nu, cum să te menții ”forever young”. Mă încearcă un sentiment de deja-vu, când în urmă cu mai bine de 10 ani Adina Ința a adus Kangoo Jumps în Reghin. Cu bucurie constat că echipa de aici, de la Reghin s-a mărit, Adina alături de Crina și Sorina au înființat chiar și o asociație. E o mândrie pentru mine ca să am o echipă așa de frumoasă în Reghin. Felicitări tuturor, felicitări comunității reghinene și tuturor care astăzi suntem aici ca să arătăm tuturor ce înseamnă euforia pe ghete”, a precizat Kinga Sebestyén.

Evenimentul găzduit de Piațeta Libertății a fost coordonat de Asociația Kangoo Club Reghin și o echipă de 27 de experți în domeniu, inclusiv presenteri, instructori și traineri cu experiență vastă. Din cadrul evenimentului nu a lipsit tradiționala tombolă cu premii (2 perechi de ghete originale Kangoo Jumps, 2 rucsacuri, gantere, tricouri etc.).

Au contribuit la reușita celei de a treia ediții “Euforie pe ghete by Adina Ința“ David Monica, David Denisa, Alexandra Adam (Timișoara), Elena Bujor (Alba), Cristina Drăgoiu (Turda), Brîndusa Rusu, Ildiko Marica (Cluj-Napoca), Iulian Turculeţ (Iași), Kinga Sebestyen – CEO Kangoo Jumps România (Oradea), Felicia Zbera (Suceava), Cora Cotfas, Mădălina Cotfas (Toplița), Simina Ungureanu, Iulia Telespan, Raluca Tăvală (Sibiu), Florica Românaş (Saschiz), Emoke Deak (Gheorgheni), Carla Tothăzan (Gherla), Edit Biro (Sovata), Alina Jurcan (Râmnicu Vâlcea), Kovacs Katalin (Odorheiu Secuiesc), Grunez Ramona (Miercurea Ciuc), Simona Clopotaru (Târgu-Mureş), Fabiola Mureşan (Bistriţa), Adina Inţa, Crina Laszlo, Sorina Bucin (Reghin).

„Suntem o echipă de 16 de la Sport Centre Suceava aflată în premieră la Reghin la “Euforie pe ghete by Adina Ința“. Suntem o gașcă minunată care, cu mare bucurie, a participat la acest eveniment super organizat. De abia am așteptat să sărim pe ghete alături de ceilalți participanți. În ce mă privește, sunt instructor de 5 ani de zile, dar de Kangoo Jumps doar de doi ani. La Suceava acest sport a prins foarte bine, fetele sunt mega încântate, clasele sunt pline. Ne place să sărim împreună, să simțim euforia”, ne-a declarat Felicia Zbera, instructor internațional Kangoo Jumps.

„Am descoperit locația de la Reghin anul trecut și am venit cu drag și în acest an. Iubesc foarte mult acest sport, lucru care m-a determinat ca în 2022, la 55 de ani, să-mi iau diploma de instructor. Mă mândresc cu faptul că sunt instructor internațional Kangoo Jumps. Sunt bunică, am două nepoțele, dar asta nu m-a oprit să-mi îndeplinesc visul. În 2018 am știut că asta vreau să fac și așa am început să aprofundez acest sport care îți oferă bucurie și euforie. În momentul în care ai încălțat ghetele și sari pe ele, vezi cât de ușor și cât de bine te simți, inclusiv după, n-ai febră musculară, nu te simți obosit. Mai mult de atât, poți să slăbești foarte ușor fără să-ți dai seama. Eu când m-am apucat de Kangoo Jumps, în prima lună am dat jos 7 kg fără dietă, fără nimic, nu mi-a venit să cred. De aceea spun că Kangoo Jumps se potrivește la toată lumea, de la mic la mare, de la cel cu țâța-n gură până la cel cu barba sură cum e o vorbă la noi în Ardeal”, a spus Florica Românaş din Saschiz, instructor internațional Kangoo Jumps.

