CSM Târgu Mureș, succes important la Focșani

CSM Târgu Mureș a învins sâmbătă, 14 octombrie, în deplasare, formația CSM 2007 Focșani, cu scorul de 85-74 (21-21, 20-16, 23-23, 21-14), într-un meci contând pentru etapa a 3-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95.

Punctele mureșenilor au fost reușite de Martinic 23 (3×3), Lowrance 16 (1×3), Bölöni 12 (4×3), Sánta 11 plus 8 recuperări, Gajovic 11 (3×3) și Borşa 7 (1×3).

”Am avut primele două sferturi relativ bune, dar pe final câteva greșeli venite pe neatenție au permis adversarilor să se apropie la 4 puncte. Partea a doua ne-am chinuit mai ales în apărare, unde prin greșeli simple de comunicare am permis adversarilor să iînscrie coșuri ușoare. Cel mai important însă, că în sfertul 4, pe final de joc, băieții s-au adunat şi cu energie, comunicare bună în apărare şi maturitate în atac, am reușit să facem o diferență confortabilă şi să câștigăm meciul la o diferență de 11 pct. Este o victorie pe care trebuia să ne-o adjudecăm şi mă bucur că am reușit să ne adunăm în momentele cele mai importante. Acest lucru îmi dă speranțe pentru meciurile viitoare”, a declarat George Trif, antrenorul CSM Târgu Mureș, pentru site-ul clubului.

(Redacția / Foto: Arhivă)