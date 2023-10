Mădălina Florea (Sighișoara), succes istoric în finala Golden Trail Series

Distribuie

Sighișoreana Mădălina Florea a câștigat sâmbătă, 21 octombrie, finala Golden Trail Series, una din cele mai importante circuite de alergare montană din lume.

Cursa de la Sportono (Italia) a avut o lungime de 27 de kilometri, cu o diferență de nivel de 1.450 de metri, iar grație acestui succes Mădălina Florea (29 de ani), care este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Sighișoara, a încheiat competiția pe locul trei în clasamentul general.

”Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt în aceste momente despre această finală. Mă bucur de acest moment, iar în zilele viitoare voi împărtăși cu voi ceea ce am simțit și cum această experiență a influențat viața mea. Rămâne o experiență de neuitat acest moment concurând alături de cele mai bune alergatoare montane. Felicitari tuturor! Mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere și că ați fost alaturi de mine in aceste zile”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Mădălina Florea.

Alex TOTH